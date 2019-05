Tav, la proposta di referendum regionale di Chiamparino: come funziona e i tempi

L’ombra di un’impasse sulla Tav, emersa dopo l’approvazione alla Camera di una mozione Lega-M5s che impegna il governo a ridiscutere il progetto della linea Torino-Lione, spinge il governatore della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, favorevole alla realizzazione dell’infrastruttura, a giocare la carta del referendum regionale, che coinvolgerà i piemontesi, così da superare, per dirla con le sue parole, le «pantomime elettorali della maggioranza». Secondo il governatore del Piemonte, l’intenzione del governo è scavallare le elezioni Europee, in agenda per il 26 maggio, senza decidere, e ciò anche a costo di perdere i contributi dell’Ue.

Martedì 26 la proposta approda in Consiglio regionale

I tempi sono stretti, strettissimi. Domani il governatore piemontese porterà in Consiglio regionale la richiesta di una consultazione regionale sulla Tav. Non si tratta di un vero e proprio referendum popolare di natura consultiva, per il quale serve tempo. E il tempo, in questo caso, è ristretto. Il 2 aprile Chiamparino scadrà dall’incarico che attualmente ricopre, in vista del 26 maggio, quando i piemontesi andranno a votare per eleggere il nuovo presidente della Regione, oltre che per le Europee.

Cosa prevede lo statuto del Piemonte

La consultazione che Chiamparino propone è disciplinata dall’articolo 86 dello statuto del Piemonte. In base a questa disposizione, «la Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse». Inoltre, «la consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni».

Le due manifestazioni di piazza a favore della realizzazione dell’opera

Per indire questo tipo di referendum basta una deliberazione del Consiglio, da votare a maggioranza semplice, che ne proponga il tema, i tempi e le modalità di svolgimento. Il voto potrebbe essere esercitato in tempi stretti, anche entro una settimana. E potrebbe registrate il sì dei piemontesi alla continuazione dell’opera, dopo le due manifestazioni in piazza a Torino per il sì del 10 novembre e del 12 gennaio. Sarebbe la prima volta per un referendum con quelle caratteristiche.

Il sì della Lega all’ipotesi referendum

La soluzione andrebbe nella direzione della posizione di Matteo Salvini. «Ai referendum siamo sempre e comunque favorevoli», ha infatto chiarito il vicepremier, leader di quella Lega che, nonostante il sì alla mozione di maggioranza che impegna il governo a «ridiscutere integralmente il progetto» della nuova linea ferroviaria, ha messo in evidenza che non c’è alcun blocco.

L’ipotesi di un’accelerazione da parte dell’esecutivo

Tutto questo sempre che l’esecutivo non decida di prendere una decisione prima. Bisogna dire Sì o No per sbloccare (o bloccare definitivamente) i bandi e non rischiare di perdere 300 degli 813 milioni di finanziamenti europei. Temporeggiare diventa ogni giorno più difficile. Conte, Di Maio e Salvini potrebbero vedersi per discuterne già in settimana. La Francia preme: secondo il responsabile delle Infrastrutture Danilo Toninelli bisogna decidere entro due settimane. Il conto alla rovescia è già iniziato.

© Riproduzione riservata