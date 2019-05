Decretone, il Senato conferma la stretta sui "furbetti del divorzio"

È ripreso in Aula al Senato l’esame del decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione. Il testo è in prima lettura a Palazzo Madama e dopo il via libera, atteso per mercoledì, passerà all’esame della Camera. In corso il voto degli emendamenti, oltre 700 quelli dei senatori a cui si aggiunge il pacchetto del Governo.

Paletti per la situazione reddituale degli stranieri

Questa mattina, l'Assemblea ha dato il via libera alla stretta contro i "furbetti del divorzio" e per l'accesso al reddito di cittadinanza degli stranieri extracomunitari introdotta all'articolo 2 del Dl dalla commissione Lavoro. Le modifiche prevedono da un lato un «apposito verbale della polizia municipale» che certifichi le separazioni o i divorzi avvenuti dopo il primo settembre 2018 e dall'altro che chi proviene da Paesi extra Ue faccia certificare dal Paese di origine la situazione patrimoniale e reddituale e la composizione del nucleo familiare, certificato che va tradotto in italiano e validato dal consolato italiano. Esentati i rifugiati politici e chi proviene da Paesi dai quali non è possibile ottenere la certificazione. Il ministero del Lavoro avrà però tre mesi per stilare la lista di questi Paesi. Confermata anche l'esclusione per 12 mesi dal reddito del solo soggetto che si dimette volontariamente, anziché di tutta la famiglia.

Lavori per i Comuni fino a 16 ore

Tra gli emendamenti approvati c'è poi fissazione di un tetto massimo di 16 ore settimanali per i servizi socialmente utili nei Comuni cui saranno obbligati i percettori del reddito di cittadinanza, con l'accordo delle parti. Confermata anche la proposta, già approvata in commissione Lavoro, di porre a carico del Fondo per il reddito e non dei Comuni l'assicurazione contro gli infortuni per queste attività. Sì anche a un emendamento del Governo che recepisce le osservazioni del Garante della privacy sulla nuova normativa per il RdC. In fase di attuazione, lo Stato potrà monitorare «i soli importi complessivamente spesi e prelevati» dalla Carta Rdc: escluso quindi il monitoraggio delle singole voci.

Parere delle Regioni l'assunzione dei "navigator"

per Un altro emendamento del Governo fatto proprio dall'Aula prevede il parere delle Regioni per l'assunzione dei "navigator", i nuovi tutor che dovranno accompagnare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. Per consentire la stipula dei contratti dei navigator il Dl stanzia 500 milioni di euro in 3 anni «previo parere della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», si legge

nel testo dell'emendamento.

GUARDA IL VIDEO: Reddito di cittadinanza: doppia stretta sugli extracomunitari

Novità per famiglie con disabili

Tra le possibili modifiche in arrivo al Senato c’è la proposta del governo di un’intesa con le regioni sul reddito di cittadinanza: per l’assunzione dei navigator servirà il parere della Conferenza Stato Regioni. Altro capitolo aperto è quello del rafforzamento delle misure a favore dei nuclei familiari con disabili. I primi tentativi di ampliare gli interventi su questo fronte si sono scontrati con problemi di coperture che, lentamente, il governo sta cercando di superare. In cantiere, vi sarebbe una norma per garantire la pensione cittadinanza ad anziani con disabili gravi, ritocchi verso l’alto (da 5.000 a 7.500 euro) della soglia dei beni mobiliari per l'accesso al reddito, la revisione della scala di equivalenza (da 2,1 a 2,2) per i disabili gravi. Infine sarebbe allo studio anche la possibilità per le madri con figli disabili gravi di andare in pensione prima.

Pensioni sindacalisti, partita ancora aperta

Resta invece tutta da giocare la partita sui tagli alle pensioni dei sindacalisti: la norma annunciata più volte dal M5S, per ora è stata ritirata con la promessa di riaprire il dossier in vista del passaggio parlamentare alla Camera.

© Riproduzione riservata