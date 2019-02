Volkswagen e Ford: joint venture per la guida autonoma. Investimenti per 1.7 miliardi

Dopo mesi di trattative, il colosso tedesco dell'auto e la rivale americana hanno trovato un accordo per fare di Argo (startup che si occupa di self driving car e in cui Ford ha una quota di maggioranza) il nucleo di una joint venture paritetica, controllata al 50% dai due gruppi e nella quale Volkswagen, dopo uno stanziamento iniziale, farà confluire ulteriori fondi.

La struttura definitiva dell'operazione è ancora da definire: si parla di un investimento iniziale di Volkswagen in Argo per quasi 600 milioni di dollari, circa la metà di quello che avrebbe voluto Ford.

Successivamente la casa tedesca stanzierà capitale circolante per circa 1,1 miliardi per attività di ricerca e sviluppo. Ford aveva annunciato investimenti per 11 miliardi di dollari per lo sviluppo di auto elettriche nei sette anni al 2022 e spese per circa 800 milioni in media fino al 2023 per le tecnologie legate alle vetture autonome.

L'obiettivo è ridurre la dipendenza dai modelli di motori più inquinanti e condividere i costi per lo sviluppo di auto elettriche e autonome. “Ritengo che una cosa del genere (lo sviluppo di auto self-driving) non si possa fare da soli”, ha detto l'amministratore delegato di Ford Jim Hackett, descrivendo l'alleanza con Volkswagen come “una struttura di base”.

