«Sistema per favorire l’armatore Grimaldi». Interdetto il presidente del porto Corsini

Un presunto «sistema per favorire gli interessi dell’armatore Grimaldi» nel porto di Livorno. L’ipotesi d’accusa dei pm ha portato all’emissione di una interdizione dai pubblici uffici della durata di un anno per il presidente dell’Autorità di Sistema dell’Alto Tirreno Stefano Corsini e per il segretario generale in carica Massimo Provinciali. L’accusa di abuso d’ufficio e falso pende anche per l’ex presidente Giuliano Gallanti e l’ex dirigente del Demanio, Matteo Paroli.

Il Mit: «Procedura per commissario»

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito della decisione dei giudici di interdire per un anno dai pubblici uffici il presidente dell’Autorità di Sistema portuale di Livorno, Stefano Corsini, e il segretario generale, Massimo Provinciali, ha disposto l’immediata individuazione di un commissario straordinario. Il Mit, ribadendo la piena e completa fiducia nell’autorità giudiziaria, assicura il regolare proseguimento delle attività dell’Autorità portuale di Livorno.

L’inchiesta della Guardia di finanza confermata da Procura e gip

L’inchiesta nasce dalla denuncia della società Ltm srl, che si è ritenuta lesa dai «provvedimenti adottati per favorire l’Armatore Grimaldi, la Sintermar spa, Seatrag srl e Sdt, operanti in ambito portuale». In particolare, ha ricostruito la Guardia di finanza di Livorno, al comando del colonnello Gaetano Cutarelli, «emerge come l’Autorità portuale di Livorno abbia reiteratamente concesso autorizzazioni temporanee per l’occupazione dell’area retrostante gli accosti 14 F, 14 E e 14 G, nonché di altri casi, dell’area denominata Paduleta, anche essa area portuale, in favore di società quali Seatrag, successivamente Sintermar spa e infine anche la stessa Sintermar spa congiuntamente a Sdt, con modalità penalmente illecite».

Il gip: «Consolidata prassi illecita nel porto di Livorno»

Secondo il gip «risulta con evidenza che i reati per cui si procede sono stati realizzati nel corso di oltre cinque anni in maniera sistematica, all’interno di una consolidata prassi illecita attuata dai vertici della Autorità portuale di Livorno, al fine di favorire gli interessi dell’Armatore Grimaldi e degli operatori portuali ad esso collegati. Tale sistema illecito ha continuato a operare in maniera pressoché immutata anche dopo il subentro di Corsini in luogo di Gallanti nelle vesti di presidente».

© Riproduzione riservata