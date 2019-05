Maturità 2019, ecco le simulazioni della seconda prova: dalla caduta di Seiano alle cariche elettriche

La grande attesa è finita. I 480mila (o giù di lì) maturandi italiani possono finalmente prendere dimestichezza con il loro più grosso incubo in vista dell'esame di Stato: la seconda prova scritta in versione “mista”.

Sul sito del Miur (www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm) sono disponibili gli esempi di compito in classe che gli studenti si troveranno sul banco il 20 giugno.

Al liceo classico, per il mix latino-greco, la scelta è caduta sulla morte di Seiano narrata dalla penna di Tacito e di Cassio Dione. Allo scientifico ci si è concentrati invece sulle cariche elettriche e sui campi elettrostatici. Mentre all'istituto tecnico con indirizzo amministrazione, finanza e marketing viene proposto di immaginare un piano pubblicitario per una società con più di 50 dipendenti che vende stufe a pellet.

Al classico va tradotto solo il testo in latino

Se la versione definitiva delle prove ricalcherà la simulazione pubblicata dal ministero dell'Istruzione alcuni dei timori manifestati un mese fa dagli alunni di quinta superiore possono dirsi fugati. Almeno al classico. Dove di misto, di fatto, c'è soprattutto il quiz. Nel compito di parla di Seiano, ministro dell'imperatore Tiberio, che nel 31 d.C. lo mandò a morte accusandolo di aver congiurato contro di lui. Ebbene, la prova disponibile online prevede un breve estratto in latino di Tacito da tradurre in italiano. Ad aiutare gli studenti c'è una breve biografia del personaggio in questione oltre a un pre-testo e un post testo già tradotto. Poi si passa al greco ma i due scritti in greco di Cassio Dione, relativi sempre allo stesso personaggio, recano già la traduzione a fronte in italiano. E si arriva così al quiz. Tre domande aperte, da un lato, per saggiare la comprensione del testo e, dall'altro, per dire la propria sul concetto di obsequium.

Allo scientifico matematica e fisica nello stesso elaborato

Il grado di mixology sembra salire invece allo scientifica. Per risolvere una delle due tracce a scelta degli alunni bisogna sapere sia di matematica che di fisica. Il primo parte dalla geometria analitica e arriva a calcolare la resistenza dei conduttori elettrici laddove il secondo fa il percorso inverso. Incominciando dalle cariche elettriche e finendo allo studio di funzione classico. Lo stesso copione si ripete nelle otto domande a seguire. Che contengono però un piccolo escamotage. Lo studente può scegliere infatti le quattro a cui rispondere. E limitare quasi l'impatto a una sola delle due materie visto che i quesiti della simulazione sono cinque di matematica e tre di fisica. Chissà se questo piccolo “aiutino” basterà a placare le ire degli studenti che la scorsa settimana sono scesi in piazza per protestare contro le novità per l'esame introdotte ad anno scolastico già iniziato. Anche se il decreto che ha riformato la maturità risale al 2017.

