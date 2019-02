Starbucks apre una Roastery a Tokyo e Ducasse una manufacture a Parigi

L'esperienza del caffè assume forme sempre più particolari e il retail assume connotazioni progressivamente più sofisticate. E se il 2018 ha visto un'accelerazione nei processi evolutivi - con l'ingresso nel business di Coca-Cola grazie all'acquisizione di Costa Coffee e le partnership commerciali Lavazza-Mars e Starbucks-Nestlé – la corsa non si ferma nel 2019.

Starbucks apre una Roastery a Tokyo

Dopo aver fatto centro con la prima Roastery europea, inaugurata a Milano a settembre 2018, Starbucks ha varato la nuovissima Reserve Roastery Tokyo, la più grande al mondo (32mila metri quadri divisi su 4 piani . E nel cuore del quartiere di Nakameguro c'è anche un po' di italianità: il nuovo spazio varato dalla multinazionale di Seattle ospita infatti la prima bakery in Giappone dell'italiano Princi.



La Roastery rende omaggio all'importante ruolo svolto da Starbucks Japan nella crescita internazionale dell'azienda, trattandosi del primo mercato al di fuori del Nord America. Inoltre celebra la cultura giapponese con la prima AMU Inspiration Lounge per ospitare eventi nei quali si riunisce la comunità locale.

I clienti potranno scegliere tra più di 100 bevande e prodotti a base di caffè e tè, oltre a un menu di proposte food artigianali (Pane appena sfornato, cornetti, focacce, pizze, insalate) firmate Princi, con cui il colosso della sirenetta ha siglato una partnership già a Milano.

“La Roastery amplifica la passione del caffè in tutti i negozi Starbucks e fungerà da catalizzatore per una evoluzione incentrata sull'esperienza del cliente – sottolinea Takafumi Minaguchi, ceo di Starbucks Japan - Con la campagna “Make it Yours”, in ogni negozio in Giappone i clienti saranno invitati a provare il primo caffè Starbucks lavorato esclusivamente a Tokyo, per il Giappone, e disponibile in una varietà di stili differenti”. Il design della Roastery – progettata in collaborazione con l'archistar giapponese Kengo Kuma - è ispirato ai famosi alberi di ciliegio che costeggiano il fiume Meguro. E le pareti vetrate e i pavimenti a terrazza permettono ai visitatori di vedere i ciliegi in fiore e il fiume.

Al bar del primo piano si possono gustare bevande a base di caffè, come il ricercato Barrel-Aged Cold Brew, mentre al secondo piano il grande bar Teavana trasporta nella tradizione del tè giapponese. Infine al terzo piano trova spazio il primo cocktail bar Starbucks Japan, dove la mixology incontra caffè e tè.

credit Starbucks Reserve Roastery Tokyo

Ducasse lancia la torrefazione retail in versione haute cuisine

In quella Parigi così spesso denigrata per la qualità del caffè servito, lo chef Alain Ducasse ha aperto da poco la sua prima Manufacture de café al 47 Rue du Cherche-Midi a Saint-Germain-des-Prés. In uno spazio loftish in stile newyorkese, lo chef più stellato al mondo introduce al “nuovo” mondo del caffè di qualità artigianale.

Ducasse “applica la sua passione per il prodotto sincero e per il gusto autentico selezionando personalmente tutti i cru”, enfatizzano dalla Manufacture. L'interesse per il caffè ha preso vita nella forma di una preoccupazione come cuoco, perché la bevanda è spesso l'ultimo piacere offerto all'ospite e dovrebbe essere all'altezza del pasto. “Questo interesse è diventato passione quando ha scoperto il mondo delle piantagioni e della torrefazione”, aggiungono da Parigi. Nelle piantagioni di caffè ha scoperto il lavoro dei produttori e una magnifica ricchezza di sapori. “Come in cucina, la torrefazione è una cottura – afferma lo chef - È un'arte altamente tecnica, nella quale è necessaria una grande sensibilità e un po' di magia”.



La Manufacture propone dunque esperienze sofisticate sotto forma di caffè in grani e macinato da asporto, oltre alla possibilità di gustare la bevanda sul posto. E Ducasse promette uno sforzo verso l'eccellenza comparabile con quello della sua cucina.

