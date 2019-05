Più occupati stabili, ma anche più disoccupati. Male i giovani

Se si guarda una faccia della medaglia, sono essenzialmente le stabilizzazioni in più di contratti a termine (resi più onerosi dal decreto dignità) a spiegare l’aumento, a gennaio, di 56mila occupati stabili (vale a dire a tempo indeterminato). Sull’anno l’occupazione permanente registra più 29mila unità, la prima variazione positiva da ottobre 2017. Se si guarda però l’altra faccia della medaglia, sempre a gennaio, l’Istat registra anche un nuovo aumento della disoccupazione (+15mila unità sul mese) per effetto, sostanzialmente, della contrazione degli occupati a tempo (per via del giro di vite normativo, pienamente in vigore da novembre 2018).

Per i giovani poi la situazione resta molto critica: a gennaio il tasso di disoccupazione risale al 33% (certo siamo un po' distanti dai livelli della crisi, quando si superava il 40%, ma peggio di noi ci sono solo Grecia e Spagna, e restiamo lontanissimi dalla Germania, prima della classe, stabile intorno al 7%). Non solo: sia sul mese che sull’anno la fascia under25 riduce il numero di occupati.



Insomma, la prima fotografia del mercato del lavoro nel 2019 è in chiaro-scuro. Nel confronto tendenziale (gennaio 2018-gennaio 2019) l’occupazione sale di 160mila unità. 126mila sono a termine, 29mila permanenti, e 5mila autonomi, confermando quindi una forte precarietà negli impieghi (rispetto ad un'auspicabile incremento dei posti fissi). Sempre nei 12 mesi ci sono 129mila inattivi in meno, e anche 144mila disoccupati in meno. Ma il transito di queste persone verso l’occupazione è ancora sostanzialmente precario. Va anche detto, guardando all’età, che i 160mila occupati in più sono tutti over50: nella fascia d'età 15-24 anni si perdono 19mila posti, in quella 25-34 altri 15mila e in quella 35-4 ben 56mila. A testimonianza, specie per questi ultimi lavoratori, di un’ampia fetta di mercato del lavoro in sofferenza.



Un dato molto interessante che fornisce l'Istat è l'andamento del trimestre novembre 2018-gennaio 2019, che, nei fatti, coincide con la piena operatività del decreto dignità, esaurita la fase transitoria a fine ottobre 2018. Ebbene, in questi tre mesi l'occupazione è diminuita di 19mila unità, nel confronto con il trimestre precedente. Il numero di disoccupati è invece aumentato di 35mila unità, mentre gli inattivi sono scesi di 53mila unità. Guardando ai contratti, i -19mila occupati sono frutto di -12mila contratti a termine, più 12mila contratti stabili, -19mila autonomi. Un andamento che riflette le considerazioni sopra esposte: le stabilizzazioni in crescita (e la maggior convenienza normativa del tempo stabile) fanno aumentare i posti fissi, mentre il mancato rinnovo dei contratti precari fanno aumentare il numero di disoccupati. In sintesi, c'è più turn-over. E soprattutto, almeno nel trimestre novembre 2018-gennaio 2019, l'aumento dei posti fissi non è riuscito a compensare la perdita di impieghi, e ciò spiega il saldo finale dell'occupazione nel trimestre che rimane negativo.

© Riproduzione riservata