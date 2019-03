Torino-Lione, Casaleggio: «Cade il Governo? Non credo, però...». Chiamparino: mini Tav è una bufala

Dossier Tav ancora al centro della scena, dopo le ultime tensioni della maggioranza, con la Lega favorevole e il vicepremier Luigi Di Maio assediato dai No-Tav M5S e a rischio scomunica del "garante" Grillo se alla fine acconsentirà alla grande opera Torino-Lione. Con Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, che alla domanda se il governo rischia di cadere a causa delle divisioni tra le due forze politiche di maggioranza, confida: «Non sta a me dirlo. Non credo, però...», per poi aggiungere: «Penso che la base abbia sempre espresso la propria opinione in modo univoco su questo tema».

Sotto i riflettori c'è soprattutto la cosiddetta "mini-Tav", alternativa low cost basata sul ridimensionamento del tracciato italiano (senza effetti sul tunnel base, che sarebbe confermato), che molti considerano l'unica via d'uscita (insieme allo stop alla stazione internazionale di Susa) all'impasse. Soluzione che permetterebbe ai Cinquestelle di salvare la faccia rispetto a una buona fetta di elettori. «La mini Tav è una bufala», attacca però il presidente dem della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, in pressing sul Governo per evitare un compromesso che penalizzerebbe il Piemonte.

Chiamparino: mini Tav c'è già, facciamo partire i lavori

«È bene che si sappia che è una bufala - spiega Chiamparino - perché o vuol dire solo spostare di due o tre anni in avanti i lavori, e questo non cambia la sostanza, o vuol dire tagliare fuori Torino e nello stesso tempo intasarla. Perché quando ci dovessero essere tutti i treni sulla linea storica, non possono passare i treni locali più i treni merci e i treni passeggeri internazionali». «La mini Tav - conclude - c'è già, facciano partire i bandi sul progetto così com'è, e non perdiamo altro tempo».

Rixi: «Alla fine si troverà una soluzione»

A margine di un appuntamento Uncem a Torino Chiamparino risponde in particolare al sottosegretario Edoardo Rixi, che in una intervista al Corriere oggi auspica il via libera ai bandi europei per la costruzione del Tav da parte della società Telt (la scadenza è l'11 marzo, per non perdere 300 milioni di fondi Ue), E si dice convinto che «alla fine si troverà una soluzione, perché far partire i bandi non significa che la Tav dovrà essere fatta secondo il progetto iniziale», ma si potrà più avanti «negoziare con la Francia e con l'Ue una revisione dell'opera che consenta di risparmiare risorse importanti».

Zaia: Tav Torino-Lione progetto irrinunciabile

Oltre al prresidente del Piemonte , batte il ferro caldo delle contraddizioni e delle divisioni interne della maggioranza anche il Governatore legista del Veneto, Luca Zaia, che definisce il Tav un progetto «irrinunciabile» perché «significa competitività e restare connessi con l'Europa e con il mondo». «Voglio però anche dire - ha però aggiunto - che io non so cosa sia la "mini Tav", cercheremo di capirlo. Certo che perdere i finanziamenti o avere uno stop a livello internazionale su questa partita - ha concluso Zaia - significa tagliar fuori l'Italia da tutto». Da un evento elettorale a Potenza il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi evidenzia il «grande caos» sulla questione Tav, paragonando il Governo a «una macedonia impazzita», e quindi «prima va a casa e meglio è».

M5S contro i sondaggi: «A che gioco sporco si sta giocando?»

Il M5S smentisce invece la notizia, riporata oggi da alcuni organi di stampa,di un sondaggio interno al Movimento commissionato da Di Maio da cui risulterebbe la maggioranza dei militanti schierati per il completamento del collegamento Tav Italia-Francia. Si tratta di un «clamoroso falso», spiega una nota ufficiale, perchè secondo i dati raccolti a febbraio «danno i due terzi degli elettori M5s contrari al Tav». Dati confermati, fra l'altro, da un sondaggio di Demopolis per Otto e Mezzo (La7) in cui gli elettori del Movimento favorevoli sarebbero «appena il 18%». «A che gioco sporco si sta giocando?», conclude la nota M5S.

