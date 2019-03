Kia immagina un futuro elettrico a Ginevra

L'elettrico segna l'evoluzione di Casa Kia, che al Salone internazionale dell'automobile di Ginevra si presenta con una concept inedita. Un prototipo elettrificato, originale anche nella denominazione: “Imagine by Kia”. Una sorta di coupé a quattro porte che nella forma e negli intenti prefigura un futuro modello di segmento C. Poche le informazioni a livello tecnico, se non che il pacco batterie sia predisposto per la ricarica wireless. Più interessanti le soluzioni adottate per il design, dato che Imagine by Kia porta in dote la nuova calandra anteriore Tiger Mask (e non più Tiger Nose). Cambiano gli accenti sullo stile pure a bordo, dove una sequenza di 21 display ad alta risoluzione definisce l'abitacolo nella zona della plancia. Una soluzione che distribuisce sullo schermo l'immagine completa. I cerchi in lega da 22 pollici marcano invece il territorio sportivo.

Più concreta la presenza della nuova Kia e-Soul. La variante elettrica di Soul fa un deciso passo avanti in termini di prestazioni. Come è stato per la cugina Kona Electric, anche le vettura Kia offre due distinte possibilità ai propri utenti. Ossia due alternative in ambito batterie, in grado di garantire autonomie diverse. Così la Kia e-Soul vanta sia la versione long-range da 64 kWh e quella mid-range da 39.2 kWh. La prima è equipaggiata con un motore elettrico da 150 kW (204 CV) e dispone di un'autonomia massima fino a 452 chilometri. La seconda ha invece una potenza di 100 kW (136 CV) e percorre fino a 277 km con una singola carica. Entrambe le varianti hanno 395 Nm di coppia motrice. Fedele alla forma di sempre, la nuova e-Soul è più lunga di 55 mm rispetto alla precedente generazione, con un passo di 2.600 mm (+30 mm) e uno sbalzo anteriore cresciuto di 15 mm. La lunghezza complessiva è pari a 4.195 mm.

Il restyling di Kia Niro porta infine in dote un'importante novità a livello di infotainment: arriva il sistema multimediale UVO CONNECT. Un sistema che può fare affidamento su di una Sim interna, che da quindi libero accesso alla connettività, alimentando il bagaglio di informazioni disponibili. L'avanzamento in tema hi-tech corrisponde ad un ringiovanimento dell'auto. Arrivano nuovi paraurti anteriori così come nuovi sono i gruppi ottici. Si arricchisce pure di ulteriori opzioni di personalizzazione grazie all'offerta di due cerchi in lega da 16 pollici, oltre a un'inedita opzione da 18 pollici con finitura bicolore diamantata. Kia introduce anche un nuovo schermo LCD opzionale da 10,25 pollici, che si aggiunge al display da 7 pollici TFT nel quadro strumenti.

