Reddito di cittadinanza, viaggio in Italia il 6 marzo con il Radioday di Radio24

Il 6 marzo Radioday: approfondimenti e analisi per un’informazione in tempo reale, nei Giornali Radio, in Due di Denari, in Effetto Giorno e in Focus Economia.

Al via il 6 marzo l'appuntamento con le procedure per le richieste del reddito di cittadinanza. Un italiano su quattro tra chi usufruirà' del reddito di cittadinanza vive in Sicilia e Campania (il 25). La mappa disegnata dall'Autorità indipendente sui conti pubblici portata in audizione al Senato racconta l'Italia del disagio. Sul podio delle regioni al top per richieste che si attendono c'è anche la Calabria (11,2%), seguita da Sardegna e Puglia. Dal Lazio dovrebbero arrivare il 5,6% delle richieste, il 4,3% dal Piemonte, per scendere al 3,2% in Lombardia fino all'1,8% di finanziamenti che dovrebbero andare in Trentino Alto Adige, la regione che dovrebbe sfruttare meno l'assegno messo stanziato dal governo. Saranno rispettate le attese della vigilia?

Nel giorno dell'avvio delle procedure per la richiesta del Reddito di cittadinanza con Radio 24, per tutta la giornata del 6 marzo, il palinsesto sarà declinato a dare tutte le informazioni utili per le categorie coinvolte, gli strumenti da usare e gli errori da evitare. Radio 24 andrà nelle città italiane per vedere come si procede: una mappa live da Palermo a Taranto, da Roma a Genova, da Milano a Napoli per raccontare agli ascoltatori cosa accade.

L'appuntamento con il Radioday di Radio 24 è nei Giornali-Radio, in Due di Denari alle 11.00 con Debora Rosciani e Mauro Meazza per l'approfondimento sul legame tra il reddito di cittadinanza e la ricerca del lavoro; in Effetto Giorno alle 13.00 di Simone Spetia che, oltre a dare il consueto quadro generale e a seguire la cronaca, visiterà un centro per l'impiego del sud, uno del centro e uno del nord, per capire come stanno andando le cose; infine a Focus economia di Sebastiano Barisoni alle 17.00 per commentare l'impatto economico del reddito di cittadinanza.

