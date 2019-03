Skoda dieci modelli elettrificati entro il 2022. In mostra il primo concept elettrico da 306 cv

Entro il 2022 dieci modelli elettrificati marchiati Skoda. È questa una delle novità annunciate dal marchio boemo al salone di Ginevra. A preannunciare questo futuro la concept Vision iV.

Al via l'era elettrica di Skoda

Il marchio boemo avvia la fase di elettrificazione della gamma. “Quest'anno Škoda dà il via al suo programma di mobilità elettrica; un momento epocale nella storia dell'Azienda, che l'anno prossimo festeggerà il suo 125° compleanno. Si inizierà con i modelli Superb con motorizzazione ibrida plug-in e Citigo nella versione esclusivamente elettrica. Entro la fine del 2022 i modelli parzialmente o completamente elettrificati introdotti sul mercato saranno più di dieci”, ha dichiarato Bernhard Maier, Ceo di Škoda.

L'era della mobilità elettrica inizia a Kvasiny e Mladá Boleslav. A Kvasiny nel 2019 inizia la produzione della prima vettura ibrida plug-in del Marchio. Mentre i modelli esclusivamente elettrici basati sul pianale modulare per veicoli elettrici Meb del gruppo Volkswagen usciranno dallo stabilimento di Mladá Boleslav a partire dal 2020.

Entro la fine del 2022 Škoda presenterà complessivamente dieci vetture, sia ibride plug-in sia esclusivamente elettriche. Il concept Vision iV rappresenta il prossimo passo verso l'ulteriore ampliamento della sua offerta nel campo della mobilità elettrica.

Vision iV, il primo concept elettrico della Freccia alata

Vision iV è la prima auto marchiata Skoda a sfruttare il pianale modulare per veicoli elettrici Meb del Gruppo Volkswagen. Questo crossover coupé a cinque porte sfoggia linee sportive e offre ampio spazio interno. L'esperienza di guida dinamica è assicurata dalla trazione integrale e dalla potenza di sistema di 306 cv (225 kW) fornita da due motori elettrici.

Le dimensioni sono generose, lunga 4.665 mm, larga 1.926 mm e alta 1.613 mm. Il bagagliaio ha una capacità di 550 litri. Le linee dinamiche conferiscono un'estetica sportiva, mentre già dall'esterno si può intuire la spaziosità degli interni, grazie alle nuove proporzioni caratterizzate da un cofano corto e da un lungo abitacolo.

L'estetica del prototipo mette in risalto una fascia orizzontale di luci che, estendendosi per l'intera larghezza della vettura, collega i gruppi ottici Matrix Led e attraversa la calandra, caratterizzata da nervature verticali fini e da strutture cristalline. Il profilo è sottolineato dai parafanghi pronunciati sotto cui si nascondono cerchi da 22 pollici e dalla linea del tetto tipica delle coupé.

Come altri modello già presenti sul mercato, le porte non hanno maniglie e si aprono automaticamente quando vengono toccate. Al posto dei classici specchietti retrovisori esterni vengono impiegate telecamere che proiettano una vista a 180° nello specchietto retrovisore interno, questi ultimi dettagli mirano al miglioramento dell'aerodinamica dall'auto.

Due motori elettrici per un totale di 306 cv

La propulsione a emissioni zero di Vision iV è assicurata da due motori elettrici, uno sull'assale anteriore e uno sull'assale posteriore, che rendono la vettura a trazione integrale con una potenza complessiva di 306 cv (225 kW) ripartita a seconda delle esigenze. La velocità massima è 180 km/h e, grazie alla coppia massima sempre immediatamente disponibile, Vision iV accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi.

La batteria agli ioni di litio è raffreddata a liquido e ha una capacità di 83 kWh e si ricarica in 30 minuti fino all'80% della sua capacità totale. Il processo di carica avviene tramite cavo. Il flusso di energia fra i motori e la batteria viene controllato elettronicamente.

L'autonomia massima raggiunge i 500 chilometri nel ciclo WLTP. Scanner laser, sensori radar e telecamere permettono alla vettura di orientarsi e, a seconda della situazione, di marciare autonomamente o parcheggiare da sola. Un collegamento in rete completo consente la comunicazione diretta con altri utenti della strada, veicoli e sistemi infrastrutturali.

Interni con sedili girevoli

L'abitacolo di Vision iV riprende quello del prototipo Vision E migliorandolo ulteriormente ed è un esempio del design che caratterizzerà le future vetture elettriche della Casa automobilistica boema. I designer hanno sfruttato l'assenza del classico tunnel centrale per sorprendere con una nuova disposizione di plancia e consolle centrale, rendendo l'abitabilità particolarmente spaziosa. Il livello più basso mette a disposizione molto spazio per riporre oggetti. Inoltre fra i sedili di conducente e passeggero anteriore si trova una consolle centrale mobile e accessibile con estrema facilità, nella quale vi è spazio sia per gli elementi di comando sia per due telefoni cellulari, che possono essere integrati in modalità wireless nel sistema di comando e di infotainment e ricaricati per induzione.

La plancia a due livelli ha un aspetto delicato e leggero. Una cucitura decorativa e l'illuminazione ambiente sottolineano le linee che richiamano la forma del frontale. Davanti all'ampio display si trova una superficie di appoggio per la mano che utilizza il touchscreen.

Anche il volante ha un design inedito: due razze, la scritta Skoda in singole lettere al posto del consueto logo e un listello metallico sottostante che richiama il frontale.

La modalità di guida viene selezionata sul volante, dove tutti gli elementi di comando sono raggruppati centralmente e facilmente raggiungibili dal conducente.

I sedili sono girevoli, particolarmente leggeri, e contribuiscono all'ariosa abitabilità. Le sedute sono realizzate con la pelle scamosciata sintetica Dinamica, priva di componenti animali e la cui superficie traforata crea riflessi dorati. Il tessuto Dinamica è costituito parzialmente da fibre di poliestere riciclate. L'utilizzo di poliestere riciclato riduce dell'80% circa le emissioni di CO2 rispetto al processo produttivo di poliestere da materiali convenzionali. Gli schienali sono rivestiti con un materiale in fibre vegane viniliche, mentre i cuscini hanno una superficie traforata caratterizzata da accenti dorati. Il vano piedi è ricoperto da tappetini trapuntati in pura lana biodegradabili.

Infotainment e monitoraggio del conducente

Il sistema di infotainment di ultima generazione, oltre a offrire l'accesso a numerosi servizi online mobili di Skoda, riconosce gesti e comandi vocali naturali, senza dimenticare che il concept di comando integra anche gli smartphone di conducente e passeggero anteriore. Utilizzando lo smartphone come chiave digitale, è possibile aprire e avviare Vision iV. Inoltre, il prototipo sorveglia la frequenza cardiaca del conducente, frenando automaticamente fino all'arresto in caso di emergenza e contribuendo così a una maggiore sicurezza.

Sistemi di guida assistita di livello 3 su 5

Škoda Vision iV permette una guida autonoma di livello 3 (dove consentito); ciò significa, ad esempio, che la vettura può assumere il controllo totale della guida nella marcia in autostrada. In questo caso i sistemi gestiscono le manovre di sorpasso e di scarto, accelerano e frenano. In situazioni di pericolo, il conducente viene sollecitato a riprendere il controllo del volante entro un determinato periodo di tempo. A partire dal livello 3, i veicoli comunicano anche autonomamente con altri veicoli, scambiandosi informazioni su eventuali pericoli.

