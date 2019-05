Investimenti pubblici, l’unica strada per tornare a crescere

Come diceva Agatha Christie? Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi sono una prova. E le stime dell’Ocse sull’Italia, che collocano il nostro paese in recessione nel 2019, unico fra i grandi insieme alla Turchia, hanno purtroppo l’incisività del numero tre. Prima i dati Istat sulla recessione “tecnica” (due trimestri con il segno meno davanti nel 2018, ancorché sia stato lievemente limato dall’Istituto di statistica il dato del quarto e il trascinamento statistico sul 2019, a -0,1 per cento); poi i brutti dati sulla fiducia di imprese, direttori degli acquisti, consumatori, che confermano l’intonazione negativa anche per il primo trimestre 2019.

Infine un importante organismo sovranazionale, quello che una volta veniva chiamato il club dei paesi ricchi, che semplicemente trae le sue conclusioni numeriche dopo aver valutato un intero cocktail di fattori negativi: il rallentamento globale, la secca frenata dell’economia tedesca, l’incertezza delle politiche che paralizza gli operatori economici, la bassa crescita potenziale dell’Italia, che permane, e farà sì che al massimo si cresca dello 0,5 per cento nel 2020.

Ed ecco il risultato dell’interim outlook bell’e spiegato: anche se si può continuare a sperare in un moderato recupero dell’economia a partire dal secondo trimestre, l’intero 2019 si chiuderà con una flessione del prodotto interno lordo pari a -0,2 per cento, contro il +0,9 stimato per il nostro paese ancora nello scorso mese di novembre.

È una valutazione troppo severa? Non si direbbe, tenendo conto che nelle stime Ocse c’è stata una forte revisione al ribasso anche per la crescita del nostro principale partner commerciale. Per la Germania l’aumento del Pil quest’anno non supererà il + 0,7 per cento dice oggi l’Ocse, che in questo caso ha ridotto le sue precedenti stime dello 0,9 per cento. E poiché il track record del nostro Paese negli ultimi dieci anni è sempre stato quello di una crescita inferiore di circa un punto percentuale a quella tedesca, il -0,2 per cento che ci viene attribuito per l’anno ha una sua credibilità.

È da notare, del resto, che i dati definitivi dell’Istat sull’ultimo trimestre del 2018 mettono in evidenza come, nonostante il rallentamento internazionale in corso, l’export italiano abbia tenuto. Invece ciò che ha accusato una flessione è la domanda interna, vale a dire investimenti e consumi, raggelati dalle incertezze della politica. In buona sostanza, la recessione ce la siamo fabbricata in casa.

E ora? Il solo modo efficace per sostenere la domanda interna mentre tutti gli indicatori di fiducia vacillano è scommettere con rapidità e decisione sugli investimenti pubblici. Evitare l’immobilismo su questioni cruciali come la Tav o il ponte di Genova sembrerebbe dunque il minimo indispensabile.

