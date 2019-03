Dalla Tav alla Diciotti, perché il Senato è decisivo per la sopravvivenza del Governo

Ancora una volta sarà lì, al Senato, che si deciderà la sopravvivenza del governo gialloverde. Nel giro di poco più di un paio di settimane su Palazzo Madama, dove la maggioranza è tale solo per una manciata di voti, si concentreranno appuntamenti che non lasciano scampo a soluzioni intermedie, a mediazioni magari sotto forma di emendamenti: sì o no saranno le uniche opzioni possibili. Molto, moltissimo dipenderà dall’esito del confronto di queste ore sulla Tav, che vede contrapposti Lega e M5s. Un primo assaggio lo si avrà domani con il voto sulle mozioni sulla Torino-Lione. Probabile che la maggioranza riproporrà il testo già votato alla Camera nei giorni scorsi, nel quale si ricalcava il passaggio del contratto di governo per la revisione del progetto. Un modo solo per prendere tempo.

Il primo vero banco di prova si terrà infatti il 20 e il 21 marzo, quando nell’Aula del Senato si deciderà il destino dei ministri dell’Interno e l’indomani del suo collega delle infrastrutture. I senatori dovranno pronunciarsi sulla processabilità o meno di Matteo Salvini per sequestro di persona sul caso della nave Diciotti. La Giunta per le immunità si è già pronunciata negando al tribunale dei ministri di Catania l'autorizzazione a procedere. Adesso tocca all’assemblea dei senatori. Sulla carta il leader della Lega non corre pericoli, potendo contare anche sul sostegno di Forza Italia e di FdI. Certo lo scontro sulla Tav non aiuta ma la decisione avverrà con voto palese e i pentastellati (magari non tutti)difficilmente si rimangeranno la parola data. Anche perchè il giorno dopo tocca a Danilo Toninelli finire (si fa per dire) sotto processo. Su di lui pendono due mozioni di sfiducia, del Pd e di Fi.

I numeri sono sì dalla parte della maggioranza ma come si è detto sono assai esigui. I leghisti si muovono compatti e schierati per ora a difesa del ministro pentastellato perché convinti che alla fine sulla tav la spunteranno. Ma la certezza di questi tempi non è più cosi salda e darla per scontata può rivelarsi un azzardo. Vale anche per la permanenza di Toninelli al dicastero delle Infrastrutture. Anche perché sul ministro grillino rischia di scaricarsi pure l’insoddisfazione interna al Movimento per come ha condotto la partita sull’Alta velocità. Per accrescere la suspense, da evidenziare che queste due votazioni arriveranno giusto alla vigilia di un altro test elettorale. In Basilicata il 24 marzo si vota infatti per la presidenza della Regione. Il M5s confida in un risultato meno disastroso di quello avuto in Abruzzo prima e in Sardegna poi.

Se così non fosse, la tensione tornerebbe alle stelle e proprio a pochi giorni da un altro voto decisivo per la tenuta del governo, quello che si terrà (sempre al Senato) tra il 26 e il 28 marzo sulla legittima difesa, legge che per Salvini è fondamentale perché rappresenta la bandiera da sventolare nella campagna elettorale per le europee del 26 maggio. Un voto rapido, visto che si tratta di una sola correzione rispetto al testo che in queste ore sta per ottenere il via libera della Camera. Ma un voto che a Montecitorio ha già visto una palese contestazione da parte della minoranza grillina misurata da una trentina di assenze. Un dissenso ininfluente visti i numeri a disposizione della maggioranza alla Camera. Ma che invece al Senato potrebbe pesare parecchio. E non tanto per il passaggio della legge sulla legittima difesa, che può contare anche sui voti degli alleati del centrodestra, di Berlusconi e della Meloni. È evidente che se sul provvedimento la maggioranza gialloverde non dovesse dimostrarsi autosufficiente, la fine del governo tra Lega e M5s sarebbe ormai inevitabile.

