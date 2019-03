Jeep, debuttano le versioni S. In arrivo le ibride plug-in

La Renegade S si caratterizza per un look più sportivo dato dal tetto nero e dagli inserti che impreziosiscono le finiture della leggendaria griglia Jeep del frontale. Completano gli esterni specifiche barre sul tetto ed esclusivi cerchi in lega da 19”. L'impostazione sportiva della nuova serie speciale S continua nell'abitacolo dove spicca l'ambiente All Black, sedili premium con nuove cuciture in tinta tungsteno e volante rivestito in pelle con impunture nere, insieme a contenuti multimediali come l'innovativo sistema Uconnect 8,4” Nav con integrazione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto.

Jeep Compass S propone la livrea bicolore con tetto nero e carrozzeria bianca, nuovi cerchi da 19”. All'interno, pelle nera con impunture in tinta tungsteno. Esternamente Cherokee S sfoggia cerchi satinati Granite Crystal da 19 pollici, fascia inferiore e passaruota in tinta, badge “S” dedicato, accenti lucidi per badge Jeep e 4x4, barre al tetto, griglia, cornice dei fendinebbia. La nuova Cherokee “S Limited”, infine, basata sull'allestimento Limited, si distingue per il suo stile unico, aggressivo e sportivo. All'esterno, sulla livrea bianco, spiccano le fasce paraurti anteriori e posteriori specifiche, che mostrano dettagli Granite Crystal.

Non passano inosservate le feritoie sul cofano, mentre le minigonne e le modanature sui passaruota in tinta carrozzeria, iconicamente Jeep, evocano forza ed eleganza. Completano la caratterizzazione estetica i terminali di scarico con finitura brunita e i possenti cerchi in lega da 20” con finitura e bulloni cromati. Lo stesso carattere sportivo si ritrova all'interno, evocato dall'ambiente nero e dalla nuova consolle centrale Piano Black. I sedili sono specifici, con rivestimento in pelle traforata di colore nero, e riscaldati sia sulla seduta che sullo schienale.

La ricca dotazione di serie include l'impianto audio Alpine con amplificatore digitale, dotato di Active Noise Cancellation, 9 altoparlanti e subwoofer e l'ultima versione del sistema radio e navigazione UconnectTM da 8,4” dotato di dotato di schermo con design “a filo”, navigatore, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

E veniamo alle nuove ibride plug-in che saranno offerte nella nomenclatura 4x4e. Le due Phev arriveranno sul mercato entro la fine dell'anno proponendo un'autonomia elettrica di circa 50 km. Si tratta di ibride ricaricabili che condividono oltre alla piattaforma, anche lo stesso propulsore elettrificato. Si tratta di un'evoluzione del 1.300 cc T4 già presente in gamma: il quattro cilindri turbo viene affiancato da un motore elettrico aggiuntivo alimentato da una batteria agli ioni di litio e montato sull'asse posteriore.

A seconda della versione, la Renegade 4x4e ibrida plug-in arriverà a erogare potenze comprese tra i 190 e i 240 cv: lo 0-100 kmh sarà di circa sette secondi, mentre si potrà arrivare ad una velocità massima di 130 kmh. Prestazioni analoghe anche per le versioni elettrificate della Compass che, come del resto anche la “sorella” minore, arriverà a emettere meno di 50 g/km di CO2.

