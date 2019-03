L’appello dei costituzionalisti: sull’autonomia differenziata decida il Parlamento

Dopo il diretto interessamento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha incontrato i presidenti delle Camere, sul fronte delle intese sul regionalismo differenziato tra il governo e le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna scendono ora in campo trenta costituzionalisti di cui tre presidenti emeriti della Corte costituzionale (Francesco Amirante, Francesco Paolo Casavola, Francesco Tesauro): l’obiettivo dell’appello è sempre lo stesso, ossia far sì che la ratifica parlamentare delle intese non sia meramente formale. Le intese devono insomma essere emendabili.

«Siamo fortemente preoccupati per le modalità di attuazione finora seguite nelle intese sul regionalismo differenziato e per il rischio di marginalizzazione del ruolo del Parlamento, luogo di tutela degli interessi nazionali – scrivono i trenta costituzionalisti nel loro appello -. Le ulteriori forme di autonomia non possono riguardare la mera volontà espressa in un accordo tra governo e regione interessata, avendo conseguenze sul piano della forma di Stato e dell’assetto complessivo del regionalismo italiano».

Il punto è che, in assenza di una legge di attuazione dell’articolo 116 della Costituzione che dopo la riforma del Titolo V voluta dal centrosinistra nel 2001 non è mai stata fatta, il governo - per espressa volontà del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che sta seguendo personalmente le intese con le tre regioni - si sta muovendo nella logica delle intese singole tra governo e regione sulla scia di quanto previsto dall’articolo 8 della Costituzione in materia di intese tra Stato e religioni non cattoliche e sulla scia della prassi in materia di ratifica di trattati internazionali: in questi casi il ruolo del Parlamento è in effetti pacificamente secondario.

Diverso, secondo i costituzionalisti e secondo lo stesso Capo dello Stato, il caso di intese con le singole regioni per la concessione di una maggiore autonomia anche in materia fiscale: qui in gioco c’è l’interesse nazionale e i principi di perequazione e di solidarietà tra regioni. «In assenza di una legge generale che stabilisca le condizioni del regionalismo differenziato e che eviti un’attuazione disordinata dello stesso, e in assenza di ogni dibattito preliminare - proseguono i costituzionalisti – è importante sottolineare come lo stesso articolo 116 presupponga un ruolo positivo del Parlamento nella definizione del regionalismo differenziato». Insomma, la strada voluta da Salvini si presta a rilievi di incostituzionalità. «I parlamentari, come rappresentanti della Nazione, devono essere infatti chiamati a intervenire, qualora lo riterranno, anche con emendamenti sostanziali che possano incidere sulle intese… L’approvazione parlamentare dell’articolo 116 nulla ha a che vedere con l’articolo 8 della Costituzione sui culti acattolici: né ha alcun senso ricondurre questo procedimenti alla legge di ratifica dei trattati internazionali». L’approvazione parlamentare dunque «non può essere solo formale».

Da una parte il Capo dello Stato, i costituzionalisti e lo stesso premier Giuseppe Conte, che in Aula aveva parlato di processo lungo e di dialettica parlamentare per l’approvazione delle intese. Dall’altra la ferma volontà di Salvini di portare a casa l’autonomia delle regioni del Nord, vecchio cavallo di battaglia del Carroccio, in tempi brevi e possibilmente prima delle elezioni europee del 26 maggio. Il tavolo è ora tutto politico, e si inserisce nel generale braccio di ferro tra M5s e Lega che comprende anche la Tav.

