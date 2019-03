Pirelli, Tronchetti Provera: «Pronti alla rivoluzione dell’auto elettrica»

Pirelli porta all'89°edizione del Salone di Ginevra un lungo elenco di novità, a partire dal nuovo P Zero Winter fino alla marcatura Elect dedicata ai pneumatici montati su vetture a zero emissioni. Valore aggiunto del marchio della P Lunga è la trasversalità di prodotti, in grado di passare dagli pneumatici della Formula 1 alle tecnologie in grado di rendere il pneumatico connesso con la vettura. “Abbiamo avuto – ci ricorda l'amministratore delegato Marco Tronchetti Provera - dal punto di vista tecnologico una crescita che ci permette di commercializzare sul mercato il primo pneumatico sportivo invernale con delle performance da pneumatico estivo. Le soluzione tecniche, di mescola e disegno battistrada, adattano il pneumatico alle condizioni stradali tipiche della stagione invernale, mantenendo lo stesso livello di sicurezza e di controllo. La nostra sfida è quella di offrire le migliori performance legate alla massima sicurezza e al rispetto dell'ambiente”.

PIRELLI ELECT

Infatti sul fronte ambientale Pirelli è pronta ad equipaggiare le vetture sportive a zero emissioni. “ Con la marcatura Elect che identifica quei pneumatici nati per le auto elettriche o ibride plug-in siamo pronti alla rivoluzione elettrica. Collaboriamo attivamente con i costruttori fin dallo sviluppo dei nuovi modelli a zero emissioni per realizzare prodotti adatti alla mobilità del futuro”. I prodotti Pirelli contraddistinti dal marchio ‘Elect', grazie a un pacchetto specifico di soluzioni tecniche, offrono molteplici vantaggi per le auto ecologiche. Innanzitutto una bassa rolling resistance che permette di massimizzare l'autonomia di questi veicoli. Poi, la riduzione del rumore di rotolamento, a vantaggio della quiete all'interno dell'abitacolo: in particolare sulle auto elettriche, dove il motore non è più la fonte primaria di rumore, abbattere le frequenze prodotte dalle gomme permette di massimizzare uno dei principali pregi della guida elettrica, il silenzio. Infine, i Pirelli marcati ‘Elect' offrono un grip immediato alle sollecitazioni della trasmissione: i motori elettrici.

APP TRACK ADRENALINE, MASSIME PERFORMANCE E SICUREZZA IN PISTA

Per chi sceglie di vivere la propria supercar anche fra i cordoli, la divisione di Pirelli che lavora sull'elettronica applicata al pneumatico ha presentato a Ginevra Track Adrenaline. Si tratta di una soluzione pensata per gentlemen driver, piloti professionisti e scuole di pilotaggio, capace di unire la funzione di lap timer a quella di monitoraggio in tempo reale di pressione e temperatura dei pneumatici per un'esperienza di guida più prestazionale. “Grazie a questa applicazione l'elettronica di bordo riceverà informazioni dirette dal terreno in tempo reale. Siamo i primi a dare questa tipologia di informazioni all'interno delle vettura e alle case auto, fondamentali per lo sviluppo” ricorda Tronchetti Provera. Il sistema, combinando le informazioni telemetriche e quelle provenienti dai pneumatici, identifica e comunica al pilota quando è necessario scaldare le gomme, quando si sono raggiunte le condizioni ottimali per spingere al massimo la vettura ed effettuare il giro lanciato, e quando è necessario tornare ai box per un pit stop. Track Adrenaline è composta da una centralina elettronica facilmente installabile all'interno del veicolo, dalla app per smartphone P Zero Track Adrenaline e dai pneumatici P Zero Trofeo R con i sensori installati nella parte interna del pneumatico.

La centralina elettronica collegata tramite wi-fi alla app P Zero Track Adrenaline, offre l'esperienza di un lap timer ultra performante con informazioni telemetriche e analisi in tempo reale della sessione in pista: tempo sul giro, intertempi, velocità massima e media, accelerazioni, frenate, giro ideale e un confronto con le sessioni precedenti sono tra le informazioni che l'applicazione mette a disposizione del pilota. Inoltre, la centralina elettronica Pirelli Track Adrenaline è dotata di un modulo GPS che garantisce massima precisione nella localizzazione e nella definizione delle traiettorie, così come nella misurazione dei tempi. Pirelli Track Adrenaline arriva sul mercato a partire da luglio e gli appassionati di guida potranno sperimentarlo anche nelle P Zero Experience: Spa-Francorchamps, Abu Dhabi, Mugello, Silverstone sono alcuni dei circuiti dove Pirelli organizza le proprie giornate in pista in cui coinvolge i clienti, spesso in collaborazione con le case automobilistiche.

COLOR EDITION IN PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

A Ginevra si aggiunge un nuovo capitolo alla rivoluzione che ha cambiato volto alla gomma, la Color Edition, che ora arriva in versione omologata dalle case auto. Una nuova opzione di personalizzazione dedicata ai costruttori secondo la strategia Perfect Fit che fornisce alle case automobilistiche pneumatici omologati con caratteristiche tecniche specifiche, per assecondare le specificità tecniche delle vetture. Ed ora anche con il fianco colorato. La Aston Martin DBS Superleggera sarà una delle prime vetture con pneumatici colorati omologati: una richiesta arrivata proprio dai costruttori premium e prestige che sanno di dover offrire quante più possibili opzioni di customizzazione ai propri clienti. Altri costruttori prestige e premium sono già in fase di omologazione di pneumatici Pirelli P Zero Color Edition. Allo stand Pirelli a Ginevra, inoltre, è esposta l'intera gamma di gomme colorate, dai P Zero per auto, ai Diablo Supercorsa SP per moto fino alla gamma Velo.

