I tre verdetti in poco più di un mese sull’economia italiana che non cresce

Ha cominciato l’Istat con i dati sulla recessione “tecnica” (due trimestri con il segno meno davanti nel 2018. Poi è stata la volta della fiducia delle imprese e delle stime Ocse. Risultato: tre verdetti “di peso” in poco più di mese, con un minimo comune denominatore: raccontano un’economia italiana al palo, che non cresce.

31 gennaio: l’Istat: l’Italia è in recessione tecnica

È il 31 gennaio, un giovedì. La notizia era nell’aria. Era stata anticipata in qualche modo il giorno prima dal premier Conte. L’Istat comunica che, in base ai dati provvisori, l’economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%. È il secondo trimestre consecutivo di calo dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre. Così l'Italia è entrata in recessione tecnica dopo cinque anni (su base tendenziale il Pil è invece aumentato dello 0,1% e la variazione acquisita per il 2019 è stimata da Istat pari a -0,2%). Se si guardano le serie storiche, dal 1996 l'Italia ha passato quattro recessioni. La prima breve fase c'è stata dal secondo al terzo trimestre 2001 (rispettivamente -0,2 e -0,4%). Una breve fase seguita da una ripresa robusta già nel secondo trimestre 2002 (+0,5). Pochi anni dopo è stata la volta dell'inizio del 2003, con una breve fase di due trimestri negativi (- 0,3% a gennaio-marzo e ad aprile-giugno). Ben più severa è stata la recessione post crisi 2008. Dal secondo trimestre 2008 al secondo trimestre 2009 si sono susseguiti cinque periodi con il segno meno. Solo a luglio-settembre 2009, con un +0,5%, è comparsa la luce in fondo al tunnel. Ancora peggio è andata a partire dal terzo trimestre 2011, quando sono stati messi in fila sette periodi con il segno meno.

27 febbraio: crolla la fiducia a febbraio: per le imprese è il minimo da 4 anni

Il 27 febbraio l’Istat comunica i dati relativi alla fiducia dei consumatori e delle imprese. Per i consumatori è il valore più basso da 18 mesi. Per le imprese dal lontano febbraio 2015. Dal lato dei consumatori, l’indice di fiducia a febbraio registra un calo ampio, da 113,9 a 112,4, riduzione determinata da un peggioramento dei giudizi e delle attese sulla situazione economica generale, mentre le opinioni sul quadro economico personale risultano nel complesso stabili nell’arco degli ultimi cinque mesi. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori, ad ogni modo, sono in peggioramento, seppur con intensità diverse. Dal lato delle imprese non si arresta l’emorragia di “ottimismo” iniziata lo scorso luglio: da allora l'indice di fiducia è stato sistematicamente in calo.

6 marzo, allarme Ocse: Pil 2019 scende a -0,2%

Il 6 marzo arriva l’altolà dell’Ocse: l'Interim Economic Outlook avverte: la “gelata” dell’economia italiana farà segnare al Paese un Pil in calo dello 0,2% nel 2019. Nel 2019, secondo l’organismo, l’economia del Paese sarà ancora in recessione, con una contrazione dello 0,2 per cento, mentre nel 2020 crescerà dello 0,5 per cento. Una stima al ribasso rispetto a quella fatta dalla stessa Ocse lo scorso novembre. In quell'occasione, la crescita prevista era dello 0,9 per cento per entrambi gli anni. Nelle previsioni dell'area euro il Pil sarà dell'1% nel 2019 (-0,8 punti) e dell’1,2% nel 2020 (-0,4 punti).

