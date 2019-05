Padoan: «Rischio scorciatoie pericolose». Visco: «L’economia corre rischi concreti»

Il sentiero stretto della tenuta dei conti pubblici «va ancora percorso. Sono molto preoccupato, che anche senza volerlo il Paese possa inciampare e possa prendere una scorciatoia pericolosa». L'ex ministro Pier Carlo Padoan, presentando il libro “Il sentiero stretto ... e oltre”, di cui è autore, frutto di una conversazione con l’editorialista del Sole 24 Ore Dino Pesole, ha usato proprio la celebre metafora per raccontare il suo impegno come ministro dell’Economia dei governi Renzi e Gentiloni. Il libro, edito da Il Mulino, indaga su meccanismi e dinamiche di debito, deficit, crisi bancarie, riforma dell’Unione europea e spread. Con un occhio alla passata legislatura fra cose fatte e occasioni mancate e l’analisi dettagliata delle misure messe in campo dal nuovo esecutivo. Con uno sguardo anche agli scenari futuri.

No a scorciatoie pericolose

Il contesto di una economia con bassa crescita e alto debito, ha detto. «è assimilabile a chi deve percorrere un sentiero stretto in montagna. Un sentiero da percorrere una volta imboccato, sapendo che c'è una meta». E anche se il «sentiero è stretto e impervio, bisogna stare attenti alle scorciatoie, perché spesso sono fallaci». Quindi, ha detto ancora, «anche se la crescita è ancoira troppo bassa e il debito troppo alto, bisogna proseguire verso la meta. Facendo atensione a non prendere scorciatoie pericolose». E anche se nel percorrere il sentiero «c'è sempre qualcuno che dice “Hai sbagliato strada, ne dovevi prendere un'altra”. Allora ci si ferma e si valuta, ma si osserva che la critica arriva o da un estremo o dall'altro, cioè da chi dice che c'è stato troppo aggiustamento fiscale, e chi dice che è stato troppo poco. Occorre conciliare i due estremi, allargando i margini del sentiero». La “preoccupazione” di Padoan è che «il Paese possa inciampare e possa prendere una scorciatoia pericolosa».

Visco: «L’economia corre rischi concreti»

Il governatore della banca d’Italia Ignazio Visco ha sottolineato che «la Banca d'Italia è al servizio del Paese e collabora con il ministro dell'Economia del momento al 100%, come sicuramente Pier Carlo Padoan ricorda». Poi un accenno alla politica di bilancio. «Di fronte ai rischi concreti che la nostra economia oggi corre, forse la politica di bilancio attuata avrebbe potuto essere più prudente soprattutto per quanto riguarda la composizione del bilancio». E parlando degli anni del governo Renzi, Visco ha comunque aggiunto di credere che «i margini di manovra siano stati sempre utilizzati al meglio».

Ue: Carfagna, per riformarla Italia deve essere credibile

Ha aperto la preentazione del libro un intervento della vicepresidente della Camera Mara carfagna. «In vista delle elezioni europee, dobbiamo interrogarci su quale Italia vogliamo in Europa e quale Europa serve all'Italia. L'Europa che si è dedicata al consolidamento del mercato interno, della moneta unica e dei vincoli macroeconomici ha lasciato indietro l'Europa del lavoro, della sicurezza, dell'innovazione tecnologica, della protezione sociale dei più deboli. E questo vuoto ha lasciato campo aperto alle opzioni sovraniste e l'ambizione a un ritorno da protagonisti degli Stati nazione. Ma proseguendo su questa strada il rischio sarebbe quello di ritrovarsi con piccoli stati che subirebbero l'agenda politica dei grandi imperi contemporanei: gli Stati Uniti, la Cina, la Russia». Ha sottolineato che c’è bisogno di «un'agenda di priorità europea, non di subire l'agenda americana o peggio quella cinese». E per ottenere una riforma strutturale dei meccanismi di funzionamento e della governance europea dobbiamo essere un Paese credibile, «in grado di determinare e non subire il processo di integrazione europeo, agendo da protagonisti, non da scolaretti che prendono ordini, né da frondisti che si alleano con i paesi di Visegrad».

Buffagni:la crisi è già aperta»

«Cosa stia succedendo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta. Finalmente. I giornali nei giorni scorsi ne avevano scritto, noi dicevamo che non ne sapevamo niente. Adesso un po' di difficoltà c'è, lo diciamo apertamente», ha afermato il sottosegretario alla presidenza, Stefano Buffagni. «Noi rispettiamo assolutamente l'autonomia della Banca d'Italia - ha affermato il sottosegretario - per noi è fondamentale al di là di qualche critica che fa parte dell'aspetto comunicativo, ma pensiamo che il governo del cambiamento non possa che chiedere cambiamento rispetto all'assetto attuale che ha sul groppone o nella propria pagella un track record che non è per forza positivo».

Gentiloni, auspico sua vita finisca

«Il momento mi sembra abbastanza deprimente. Che si delinei una crisi aperta, che avvenga in queste forme e su questo tema, a due giorni dai bandi, sembra un complotto per diminuire la credibilità del Paese. Non spetta a me risolvere le crisi di governo, l'opposizione anzi si augura che la vicenda del governo finisca, ma c'è modo e modo. La conclusione sia sollecita ma con modi non troppo pregiudizievoli della credibilità dell'Italia. La discussione a mio modo di vedere è abbastanza surreale», ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni (Pd) alla presentazione del libro di Pier Carlo Padoan.

