Via ai 40 milioni di euro per le crisi dei pastori sardi e degli olivicoltori pugliesi

Il Consiglio dei ministri nella tarda serata di ieri ha approvato nella forma della decretazione d'urgenza il provvedimento per fronteggiare la situazione di grave crisi che ha colpito i settori lattiero caseario in Sardegna, olivicolo in Puglia e degli agrumi in Sicilia e Calabria. La misura non è stata trasformata, come qualcuno temeva, in disegno di legge e quindi sarà rapidamente operativa. Se invece fosse stata mutata in ddl sarebbero stati rinviati sine die i promessi sostegni economici agli olivicoltori pugliesi colpiti da Xylella e gelate, ai pastori sardi alle prese con una grave crisi del settore ovicaprino e agli agrumicoltori di Sicilia e Calabria pure danneggiati dall'ondata di maltempo del 2018.

Le risorse per la filiera del latte ovicaprino

Il decreto invece è stato approvato nelle formulazioni circolate nei giorni scorsi e che ricapitolando prevedono: un fondo di circa 10 milioni di euro per la ristrutturazione della filiera del latte ovicaprino in Sardegna, un ulteriore stanziamento di 14 milioni per il ritiro dal mercato di forme di Pecorino in eccesso da destinare agli aiuti agli indigenti in modo da risollevare i prezzi del prodotto e infine una dotazione di 2,5 milioni l'anno per gli anni 2019 e 2020 e per ciascuno dei tre settori lattiero caseario, olivicolo e agrumicolo da destinare alla copertura totale o parziale dei costi per gli interessi dovuti sui mutui bancari contratti al 31 dicembre 2018. La misura verrà erogata nell'ambito dei cosiddetti contributi “de minimis” (ovvero gli aiuti di Stato che è possibile erogare senza la preventiva autorizzazione Ue) il cui tetto individuale nei giorni scorsi è stato incrementato da Bruxelles dai previsti 15mila euro l'anno (per un triennio) a 25mila. A queste dotazioni infine va aggiunto uno stanziamento di 2 milioni, trasversale ai tre settori, per azioni promozionali dirette ad allargare i mercati.





Misure concrete per portare i settori fuori dalla crisi

Soddisfatto il ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. «Possiamo finalmente cominciare a lavorare concretamente – ha detto Centinaio - per risolvere l'emergenza Xylella e gelate in Puglia, la crisi del settore ovino-caprino, e quello agrumicolo. É stato confermato quello che ho sempre ribadito, ossia che stavamo di fronte a una vera e propria emergenza, e per me quindi lo strumento per uscire dalla crisi non poteva che essere un decreto». Parliamo, ha detto ancora, «di fatti, misure concrete, che riporteranno i settori olivicolo-oleario, agrumicolo, lattiero caseario e ovi-caprino al più presto fuori dalla crisi e finalmente competitivi». Con le norme approvate, ha concluso il ministro, «oggi interveniamo con strumenti urgenti e decisivi. Fatti e non parole. Da domani mi auguro che finiscano le polemiche e si ricominci a lavorare, ne va il futuro di tutti».



La polemica sugli aiuti

Infine nella giornata di ieri un'altra polemica e sempre riguardo a un settore in crisi si è registrata tra il ministro Centinaio e la Coldiretti. In particolare l'organizzazione guidata da Ettore Prandini aveva chiesto che gli aiuti diretti al settore ovicaprino non vadano a trasformatori e industrie senza essere subordinati a un'equa definizione del prezzo da praticare ai pastori. «A me risulta che la Coldiretti – ha spiegato il ministro Centianio – abbia partecipato con propri rappresentanti a tutti i tavoli di filiera che si sono tenuti nelle scorse settimane a Roma e in Sardegna. In quelle riunioni, ognuna durata ore, non mi risulta che Coldiretti abbia sollevato obiezioni sui punti che via via venivano discussi e approvati dal tavolo. E la sede nella quale esprimere dubbi e perplessità è quella del negoziato, non altre».

