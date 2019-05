Farmaci: dal ministero una proposta su trasparenza e prezzi

Prezzi dei farmaci sostenibili e accesso più equo: per centrare questi obiettivi, serve una “cura” di trasparenza sugli studi clinici e gli eventi avversi e un forum a disposizione dei governi per condividere informazioni su prezzi delle terapie innovative, costi della ricerca e panorama brevettuale. Sono i principali contenuti della proposta italiana di risoluzione Oms presentata oggi al ministero della Salute. Il primo febbraio scorso il progetto è stato sottoposto all'agenzia Onu per l'adozione nell'ambito della 72esima Assemblea mondiale della Sanità (Wha), con la quale si invoca l'attuazione di provvedimenti in materia di trasparenza nel settore farmaceutico.

Grillo: allearsi con altri Paesi per spesa farmaceutica sostenibile

«Servono più informazioni pubbliche e condivise sul ciclo di vita dei farmaci - spiega la ministra della Salute, Giulia Grillo - per colmare il gap di una forte asimmetria tra autorità pubbliche e imprese farmaceutiche. Non sono chiari i flussi di finanziamento pubblico e privato per ricerca e sviluppo, mancano informazioni sulla disponibilità e rimborsabilità dei farmaci». Sullo sfondo il problema della sostenibilità della spesa sanitaria e farmaceutica, che non è solo italiano. «È un problema di tutti gli Stati - continua la ministra Grillo - e bisogna allearsi a livello internazionale». La proposta italiana, assicura il ministero, «ha già raccolto espressioni di convinto sostegno da parte di numerosi paesi a livello sia europeo sia extraeuropeo». «Non vogliamo andare avanti da soli - ribadisce Grillo - e siamo aperti al dialogo con le parti interessate, a condizione che vadano nella nostra stessa direzione. I nostri principali alleati sono i cittadini e la trasparenza è una necessità. Altrimenti non potranno che prevalere sfiducia e pregiudizi, come è stato il caso dei vaccini». Il quadro attuale presenta alcune criticità, secondo il ministero della Salute, che vanno risolte. Dalla disponibilità limitata di dati sui risultati delle sperimentazioni cliniche alla mancanza di informazioni accessibili sui brevetti e sulla scadenza dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

Stop a trattative segrete

E il ministero punta il dito soprattutto sul carattere di riservatezza delle trattative sul prezzo, da sempre un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, anche dall'opposizione nella passata legislatura. «Sono 1.800 le specialità farmaceutiche coperte da clausole di riservatezza - spiega il dg dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, Luca Li Bassi - quasi il 60% dei farmaci ospedalieri, che include i medicinali oncologici più innovativi. La spesa farmaceutica ammonta a 30 miliardi, tra pubblico e out of pocket. Quindi sarebbe importante avere tutti gli elementi per assumere decisioni così strategiche per la salute dei pazienti. Il dato di partenza è il prezzo elevato dei farmaci innovativi e un accesso iniquo. Le istituzioni hanno precise responsabilità in materia di spesa pubblica e nelle trattative sul prezzo serve maggiore trasparenza e più simmetria tra le parti. Bisogna avere tutti gli elementi per fare scelte adeguate ed efficaci».

Italia portabandiera

Per il vertice Aifa, è necessario poter fare una comparazione a livello internazionale in termini di benchmarking. «Capisco le esigenze commerciali delle industrie. Ma i nostri azionisti sono i cittadini e i nostri dividendi sono i guadagni in salute che otteniamo per i cittadini. Quindi l'obiettivo è collaborare con l'industria, ma su un piano paritario. La priorità è ricreare un bilanciamento sulla disponibilità di informazioni. Non c'è competizione senza trasparenza. L'Italia con questa proposta di risoluzione si fa portabandiera di un'istanza sentita a livello internazionale».

Il nodo degli studi comparativi sui medicinali

Uno degli snodi fondamentali è la mancanza di studi comparativi tra nuovi farmaci e terapie già presenti sul mercato, finalizzati all'individuazione del valore aggiunto dell'innovazione: «Mancano studi comparativi di superiorità - conclude Li Bassi - ci sono invece solo di equivalenza o di non inferiorità. Noi su questo fronte cerchiamo una partnership con l'industria, per arrivare a una condivisione. Abbiamo bandi di ricerca indipendente ma non basta».

Farmindustria: prezzi già trasparenti e più bassi che altrove

Farmindustria, in risposta alla conferenza stampa del ministero della Salute, ricorda «che la determinazione del prezzo dei farmaci nel nostro Paese è frutto di analisi dei dossier da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), negoziazione con l'azienda produttrice, accordo, contratto tra le parti. Passaggi lunghi – dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) al Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) di AIFA – ed estremamente scrupolosi». E aggiunge che i prezzi sono il risultato di negoziazioni «che si firmano in due e che portano a prezzi più bassi rispetto agli altri paesi Ue». E l’associazione contesta le critiche sulle clausole di riservatezza. «Per chi paga (Stato, Regione, Asl) – sottolinea Farmindustria - i prezzi e gli sconti sono assolutamente trasparenti e quindi non segreti. La riservatezza della procedura serve solo a tutelare l'accordo raggiunto, che prevede lo sconto a vantaggio del Servizio Sanitario Nazionale. Garantendo una più efficace competizione tra aziende, un accesso più rapido alla cura da parte dei pazienti e limitando il fenomeno dell'esportazione parallela, dovuto proprio ai prezzi più bassi che altrove».

Farnesina pronta a fare rete

Massima disponibilità sulla partita prezzi e trasparenza è assicurata dalla Farnesina. E lo conferma con convinzione Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri. «Tutta la rete della cooperazione della Farnesina è a disposizione per portare avanti questa partita di fondamentale importanza. Si è già attivata tutta la rete, con la rappresentanza a Ginevra. Ma ora sarà importante fare una sana azione di lobbying con gli altri Paesi. Le organizzazioni internazionali di cui facciamo parte devono essere dei veri fori di dialogo in cerca di soluzioni concrete, rimettendo al centro le ragioni fondative di quelle istituzioni, ovvero l'accesso ai diritti degli utenti. Se si danno le chiavi di queste istituzioni a chi fa profitto sugli utenti, queste istituzioni perdono di significato. Ribadisco la massima disponibilità della Farnesina».

Cantieri aperti sul decreto Salute-Mef

Sul prezzo dei farmaci a carico del Ssn è atteso entro il 15 marzo - in applicazione della legge di bilancio - un decreto Salute-Mef che dovrebbe stabilire nuove norme in materia di negoziazione, introducendo nuovi criteri e modalità per l'Aifa, ma è prevedibile che difficilmente la scadenza sarà rispettata. «C'è un'attività a pieno ritmo - assicura Li Bassi - e i lavori del tavolo stanno andando avanti con tutti gli stakeholder».

