Antieuropeista e critico di Draghi: chi è Mario Zanni, il nuovo responsabile Esteri della Lega (ex M5S)

Un euroscettico, ex Cinque Stelle, in prima linea per disegnare le alleanze europee della Lega in vista delle elezioni del 26 maggio. Il nuovo responsabile degli Esteri del Carroccio Marco Zanni, designato dal Consiglio federale che si è tenuto lunedì, è un ex europarlamentare pentastellato: è stato eletto con M5S nel 2014. Nel 2017 è passato all’Enf (Europa delle Nazioni e della Libertà), il gruppo di cui fanno parte la Lega e il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il Movimento, è la motivazione che ha fornito in quell’occasione, «non è più credibile nel portare avanti le battaglie contro euro e l’Unione Europea».

La missione dell’internazionale sovranista

Zanni sarà in prima linea nella partita, tanto delicata quanto strategica, per dare vita a una sorta di internazionale sovranista che già dal 27 maggio possa fare riferimento ad alleati tra i conservatori europei euroscettici. Con l’obiettivo di scardinare i tradizionali schieramenti politici all’Eurocamera, a partire dal blocco Ppe-Pse, e fare in modo che la Lega diventi il fulcro di quell’asse sovranista che punta a lanciare l’Opa politica al governo dell’Unione europea.

L’incognita dell’espulsione di Orban dal Ppe

Sotto questo profilo appare determinante il rapporto tra il Carroccio e il leader di Fidesz Viktor Orban. Allo stato attuale nel Ppe, il Partito popolare europeo, il sovranista ungherese potrebbe ricoprire la funzione di “apriscatole”. La Lega deve giocare una duplice partita: quella per confermare la vicinanza, nell’ambito dell’Enf, con Le Pen, il Partito della Libertà austriaco e i conservatori polacchi; e quella per mantenere un dialogo con Orban. Se invece il premier ungherese il 20 marzo dovesse incappare nell’espulsione del Ppe, la Lega perderebbe una pedina importante. Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha pertanto detto come la pensa: il cartellino rosso del Ppe a Orban sarebbe una scelta «bizzarra», anzi «folle» da parte del Partito Popolare Europeo.

Dall’altro lato, tuttavia, l’uscita di Fidesz potrebbe aprire a un ingresso di Orban nell’Ecr, il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, che ha in pancia i polacchi del PiS (Diritto e giustizia). Nell’ipotesi di un’uscita di Orban dal Ppe, la Lega punterebbe comunque a portarlo nella famiglia dell’Enf. L’allontanamento del premier ungherese potrebbe inoltre imprimere una reazione a catena nei paesi di Visegrad, che senza Fidesz perderebbero la propria rappresentanza nel Ppe. Per ora Orban ha ripetuto che preferirebbe rimanere nel Partito popolare europeo. Di certo Zanni sarà in prima fila, con la funzione (anche) di cogliere gli umori e le aperture degli interlocutori europei.

GUARDA IL VIDEO - Orban vuole allearsi con Kaczynski se il Ppe lo caccia

Con Bagnai e Borghi, Zanni è tra i critici più accaniti nei confronti dell’euro

Originario di Lovere (Bergamo), 33 anni, con gli economisti Claudio Borghi e Alberto Bagnai, Zanni è uno dei critici più accaniti dell’euro nella Lega. E non ha risparmiato critiche nei confronti del governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi.

L’attacco a Draghi

In un tweet pubblicato l’8 marzo scrive: «Ancora una volta ci fanno credere che il buon draghetto sia andato contro i cattivoni falchi del Nord Europa per amor di patria. La realtà è che senza droga monetaria il sistema bancario crolla, e si tira giù l’#Euro. Waiting for #QE2». Dove QE sta per Quantitative easing, ovvero l’acquisto di titoli di Stato e di altre obbligazioni da parte dell’istituto di Francoforte per far ripartire il credito delle banche all’economia reale e contrastare i rischi di deflazione.

