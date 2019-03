Tajani: «Mussolini ha fatto cose positive». Poi chiarisce su Twitter

«Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro Paese, poi le bonifiche. Da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si può dire che non abbia realizzato nulla». Queste le parole pronunciate dal presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, esponente di Forza Italia, in diretta a la Zanzara su Radio 24.

«Poi - aggiunge Tajani - si può non condividere il suo metodo. Io non sono fascista, non sono mai stato fascista e non condivido il suo pensiero politico. Però se bisogna essere onesti, Mussolini ha fatto strade, ponti, edifici, impianti sportivi, ha bonificato tante parti della nostra Italia, l’istituto per la ricostruzione industriale. Quando uno dà un giudizio storico deve essere obiettivo, poi non condivido le leggi razziali che sono folli, la dichiarazione di guerra è stata un suicidio». Alla domanda su se si debba salvare qualcosa del fascismo, Tajani ha risposto: «Certamente sì, certamente non era un campione della democrazia. Alcune cose sono state fatte, bisogna sempre dire la verità. Non bisogna essere faziosi nel giudizio. Complessivamente non giudico positiva la sua azione di governo, però alcune cose sono state fatte. Le cose sbagliate sono gravissime, Matteotti, leggi razziali, guerra. Sono tutte cose inaccettabili».

Si vergogni chi strumentalizza le mie parole sul fascismo! Sono da sempre un antifascista convinto. Non permetto a… https://twitter.com/i/web/status/1105908574742605833 – Antonio Tajani(EP_President)

Poco più avanti nella serata, attraverso Twitter, il presidente del Parlamento Ue ha precisato la sua posizione: «Si vergogni chi strumentalizza le mie parole sul fascismo! Sono da sempre un antifascista convinto. Non permetto a nessuno di insinuare il contrario. La dittatura fascista, le sue leggi razziali, i morti che ha causato sono la pagina più buia della storia italiana ed europea». Il riferimento è a un precedente tweet di Udo Bullmann, leader dei Socialisti e democratici (S&d) al Parlamento europeo secondo il quale si tratta di «affermazioni incredibili. Come può un presidente del Parlamento europeo non riconoscere la natura del fascismo? Abbiamo bisogno di chiarimenti rapidi».

© Riproduzione riservata