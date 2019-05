Da Emanuele Filiberto a Licia Colò, partiti in cerca di vip per le liste delle Europee

Partiti in cerca di vip da inserire nelle liste per le elezioni europee. Il voto ci sarà il 26 maggio, ma il tempo stringe: il 7-8 aprile andranno presentati i simboli dei partiti e il 16-17 aprile, tra poco più di un mese, sarà la volta degli elenchi con i candidati a Strasburgo. Sono questi giorni febbrili nei partiti, alla caccia di volti noti in grado di raccogliere preferenze e portare voti. Di nomi ne circolano tanti: da Emanuele Filiberto, erede della Casa Savoia, che potrebbe correre per Fratelli d’Italia, fino a Licia Colò, conduttrice tv accostata ai 5 stelle. Passando per il filosofo Massimo Cacciari e l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, corteggiati dal Pd.

Da Cacciari a Pisapia

Massimiliano Smeriglio, coordinatore dell’iniziativa “Piazza Grande” per la candidatura alle primarie del Pd di Nicola Zingaretti, ha indicato con queste parole il nuovo corso dato dal neo segretario-governatore: «Abbiamo bisogno di allargare e rinnovare la sinistra». Per le europee si è quindi parlato della candidatura nelle file dem del filosofo Massimo Cacciari e dell’ex sindaco di Milano e ex-vendoliano Giuliano Pisapia. Si è fatto anche il nome di Mimmo Lucano, sindaco di Riace colpito da un provvedimento di divieto di dimora nel paesino della locride in seguito a un’inchiesta sull’accoglienza dei migranti. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ha invece smentito un suo prossimo impegno per il Pd.

M5S verso la votazione su Rousseau

A fine febbraio sono arrivati sulla piattaforma Rousseau quasi 3mila aspiranti candidati M5S per le europee. Ora è in corso la verifica dei requisiti e nei prossimi giorni ci saranno le votazioni su Rousseau per individuare la lista per le europee. Tra i volti noti che potrebbero correre per il M5S sono circolati i nomi della conduttrice tv Licia Colò e della giornalista Sarah Varetto, dal 1º gennaio 2019 responsabile dei progetti del gruppo Sky per tutti i Paesi dell’Europa continentale.

Berlusconi e Salvini capilista

Nel centrodestra si va verso la candidatura di Matteo Salvini come capolista della Lega in tutte e cinque le circoscrizioni (anche se poi dovrà lasciare il seggio, incompatibile con il suo ruolo di senatore e vicepremier). Anche Silvio Berlusconi potrebbe candidarsi come capolista di Fi in tutta Italia. Potrebbe però lasciare il ruolo all’attuale presidente dell’europarlamento Antonio Tajani nella circoscrizione Centro-Italia. In Fratelli d’Italia, infine, è al vaglio la candidatura del principe di Casa Savoia Emanuele Filiberto. A lui potrebbe essere assegnata la circoscrizione Nord-Ovest e/o quella del Meridione.

