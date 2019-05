Papa: «I politici non sperperino i soldi pubblici a fini clientelari ed elettorali»

«Il controllo rigoroso delle spese frena la tentazione, ricorrente in coloro che occupano cariche politiche o amministrative, a gestire le risorse non in modo oculato, ma a fini clientelari e di mero consenso elettorale». Papa Francesco parla ai giudici e i funzionari della Corte dei Conti, ricevuti in udienza, e rilancia la condanna alla corruzione: «Questa è una delle piaghe più laceranti del tessuto sociale, perché lo danneggia pesantemente sia sul piano etico che su quello economico: con l'illusione di guadagni rapidi e facili, in realtà impoverisce tutti, togliendo fiducia, trasparenza e affidabilità all'intero sistema. La corruzione avvilisce la dignità dell'individuo e frantuma tutti gli ideali buoni e belli. La società nel suo insieme è chiamata a impegnarsi concretamente per contrastare il cancro della corruzione nelle sue varie forme».



Più spazio alla sana politica capace di fare le riforme

Un discorso non protocollare quella del Papa, che anche dentro la Santa Sede ha riformato il sistema dei controlli della “spesa pubblica” rafforzando di recente le funzioni del Revisore Generale, la corte dei conti pontificia. «La Corte dei Conti, nell'esercizio dei controlli sulla gestione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, rappresenta un valido strumento per prevenire e colpire l'illegalità e gli abusi. Al tempo stesso, può indicare gli strumenti per superare inefficienze e storture» e, ha ricordato, «riveste per la collettività, in particolare nella lotta incessante alla corruzione».

In questo quadro di onesta pubblica, il Papa ha rimarcato che «occorre dare maggior spazio a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche, che permettano di superare pressioni e inerzie viziose. Tuttavia, bisogna aggiungere che i migliori dispositivi finiscono per soccombere quando mancano le grandi mete, i valori, una comprensione umanistica e ricca di significato, capaci di conferire ad ogni società un orientamento nobile e generoso» ha detto citando la sua enciclica Laudato Si’.

Gli amministratori operino con trasparenza e onestà

Inoltre «i singoli amministratori pubblici devono avvertire sempre più la responsabilità di operare con trasparenza e onestà, favorendo così il rapporto di fiducia tra il cittadino e le istituzioni, il cui scollamento è una delle manifestazioni più gravi della crisi della democrazia. Il controllo rigoroso delle spese da parte della magistratura contabile da un lato, e l'atteggiamento corretto e limpido dei responsabili della cosa pubblica dall'altro, possono frenare la tentazione di gestire le risorse in modo non oculato e a fini clientelari. I beni comuni costituiscono risorse che vanno tutelate a vantaggio di tutti, specialmente dei più poveri, e di fronte a un loro utilizzo irresponsabile lo Stato è chiamato a svolgere una indispensabile funzione di vigilanza, debitamente sanzionando i comportamenti illeciti».

