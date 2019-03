Starbucks vs Luckin Coffee. La strategia del colosso di Seattle contro la startup di Pechino

Starbucks ha superato il traguardo dei 30mila locali nel mondo. L’ultima caffetteria inaugurata è a Shenzen, un mercato dai grandi numeri ma dove la concorrenza è agguerrita. In prima fila c’è Luckin Coffee, una startup di Pechino, che in poco più di un anno proponendo una formula low cost con prezzi inferiori del 40% -accetta solo pagamenti digitali non in contanti-, sta mettendo a dura prova il business di Seattle. Tra i competitor anche le catene di fast food come ad esempio Burger King, che al prezzo di un frappuccino negli Stati Uniti, circa 5 dollari, offre ai clienti un abbonamento per bere un caffè al giorno per un mese.

La strategia di Starbucks per contrastare gli avversari, racconta il ceo Kevin Johnson, è quella di proporre ai consumatori un’esperienza premium con nuovi prodotti come il recente Cloud Macchiato, riducendo ai minimi la fase di creazione e test, e continuare ad espandersi nel mondo, sopratutto in Cina dove viene aperto un locale ogni 15 ore.

Starbucks ora serve caffè, cappuccino e altre decine di bevande calde e fredde a base di caffè e té accompagnati da snacks e piccola pasticceria, a oltre 100 milioni di clienti in 78 mercati al mondo ed è leader di mercato nel settore. Fiore all’occhiello dell’azienda le tre Roastery Reserve aperte a Milano, New York e il mese scorso a Tokyo.

Luckin Coffee invece punta su piccoli negozi posizionati in centri commerciali e centro direzionali, sui pagamenti via mobile- App (con promozioni e incentivi) e la consegna a domicilio.

