Comitato Leonardo premia le eccellenze del Made in Italy: riconoscimento a Elena Zambon

Il Comitato Leonardo premia le eccellenze del Made in Italy. Nella Capitale, a Palazzo Barberini, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono stati consegnati i Premi Leonardo 2018, riconoscimenti alla qualità e al valore delle aziende italiane conferiti ogni anno dal Comitato Leonardo. Il premio, nato nel 1993, ha l'obiettivo di diffondere e rafforzare l'immagine di eccellenza dell'Italia nel mondo. Nel 2018, le sole aziende del Comitato Leonardo hanno raggiunto un fatturato complessivo di quasi 360 miliardi di euro, circa il 20,4% del Pil italiano, con una quota export media pari al 55 per cento. Alla cerimonia erano presenti il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, la presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini, il presidente dell'Agenzia Ice Carlo Ferro e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

Elena Zambon ha promosso l’immagine dell’Italia nel mondo

Il Premio Leonardo 2018, riservato a un personaggio che si sia particolarmente distinto nel promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, è stato conferito quest'anno all'imprenditrice Elena Zambon, presidente della società farmaceutica Zambon. I Premi Leonardo Qualità Italia 2018, che premiano qualità, innovazione e vocazione all'export, sono stati assegnati a tre eccellenze made in Italy di diversi settori industriali: La Molisana, emblema di industria 100% Made in Italy e marchio di pasta tra i più apprezzati al mondo; Tecnica Group, gruppo italiano leader mondiale nell'attrezzatura per lo sci e il mondo outdoor e Venchi, azienda specializzata nella produzione e vendita di cioccolato e gelato, presente con oltre 100 negozi in più di 70 Paesi.

Il Premio Leonardo Start up per una realtà ad alto tasso di innovazione è andato a Omnidermal Biomedics. Il Premio Leonardo International 2018 è stato conferito a Tan Xuguang, presidente di Gruppo Weichai e Gruppo Ferretti.. Consegnati anche i 10 Premi di Laurea, finanziati da imprenditori soci del Comitato Leonardo. A partire dal 2009, sotto la guida di Mr. Tan il Gruppo Weichai ha avviato un processo di espansione globale con l'acquisizione di Baudouin in Francia, di Kion e Linde Hydraulics in Germania, di Dematic e PSI negli Stati Uniti, di Ceres in Inghilterra e Ballard in Canada, raggiungendo un fatturato globale di 31 miliardi di euro. Sotto la guida di Tan Xuguang, il Gruppo Weichai ha completato con successo l'acquisizione del Gruppo Ferretti con un investimento complessivo pari a 400 milioni di euro.

Todini: un’eccellenza deve essere tutelata

«Nell'anno in cui si celebrano i 500 anni dalla morte del genio che ha ispirato il nome del nostro Comitato, Leonardo da Vinci - ha sottolineato Luisa Todini, presidente del Comitato Leonardo - questa giornata dedicata all'eccellenza made in Italy diventa ancora più significativa». Todini ha sottolineato che «un'eccellenza che deve essere tutelata, in un contesto economico in rallentamento che ha visto la nostra produzione industriale registrare una battuta d'arresto e le esportazioni, asse portante del nostro sistema economico, crescere nel 2018 solo del 3%, a un ritmo dimezzato rispetto all'anno precedente. In uno scenario globale sempre più competitivo e digitalizzato, è necessaria un'azione sinergica tra Istituzioni e imprese per favorire la ripresa: occorre investire in infrastrutture, non solo quelle materiali, in innovazione e formazione, rafforzare la presenza sui mercati più promettenti, raggiungendo nuove fasce di consumatori, anche attraverso il ricorso alla tecnologia» .

Todini ha ricordato che le aziende premiate «rappresentano settori di punta del made in Italy: il food, l'attrezzatura sportiva e il farmaceutico, quest'ultimo in continua crescita grazie agli investimenti in innovazione e ricerca. Ben vengano iniziative come il Fondo nazionale per l'innovazione presentato di recente dal Governo, per dare impulso allo sviluppo di imprese innovative. É importante inoltre agevolare gli investimenti esteri: il caso dell'imprenditore cinese che ha investito in un'azienda italiana del settore nautico riportandola all'utile, oggi premiato con il riconoscimento riservato ad una figura imprenditoriale straniera, è un esempio di come i capitali esteri possano accelerare i processi di crescita ed innovazione con benefici per tutta la filiera».



Boccia: Italia ai vertici in ben otto settori industriali nel mondo

«Non tutti sanno che l'Italia è prima, seconda o terza in ben otto settori industriali nel mondo», ha dichiarato Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. «Segno della forza della nostra manifattura - seconda in Europa solo alla Germania - e dell'abilità delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. Il Made in Italy è un patrimonio che appartiene a tutti noi e dobbiamo tutelarlo e valorizzarlo perché porta ricchezza al Paese e ci consente di crescere contrastando il rallentamento dell'economia e creare occupazione di qualità. I premi Leonardo esprimono al meglio quel misto di fantasia e concretezza che rappresenta la creatività italiana che ci è universalmente invidiata. E ci invita a considerare e coltivare le nostre grandi potenzialità senza appiattirci sulle sole criticità».

Premio alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità

«Oggi abbiamo premiato qualità, innovazione e sostenibilità che rendono le imprese Italiane competitive nel mondo», ha dichiarato Carlo Ferro, presidente dell'Agenzia Ice. «L'iniziativa dei nostri imprenditori, la sapienza artigiana delle nostre lavorazioni, la ricchezza del nostro territorio, la ricerca dei nostri centri pubblici e privati e il “genius loci” si traducono nell'eccellenza dei nostri prodotti e sono i fattori del successo del Made in Italy sui mercati globali. Le esportazioni costituiscono il motore principale della crescita del Pil dell'Italia. Sostenere l'export è pertanto fondamentale per la crescita economica, lo sviluppo del territorio, l'occupazione e l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. Le nuove sfide sui mercati globali richiedono anche un nuovo e moderno focus nella cooperazione pubblico-privato per promuovere tutti insieme le eccellenze del sistema Paese, sfida su cui Ice Agenzia è impegnata con rinnovata energia».



