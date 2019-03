Eve: ridefinire la nazione con metodi moderni

EVE è un marchio cinese di moda molto noto. Nel giorno di apertura dei Giochi olimpici di Londra, nel 2012, Liu Chuanzhi, Yu Minhong, Ma Weihua vestirono EVE e l'azienda partecipò a una sfilata memorabile nella capitale del Regno Unito. Nel 1994 la futura presidentessa del gruppo, Xia Hua, si laureò in scienze politiche e diritto presso la China University e successiva-mente avviò un'impresa di commesse di vendita presso lo Xidan Shopping Mall. Soltanto cinque anni dopo, EVE diventò uno dei più influenti brand cinesi della moda a livello globale.

EVE CINA esprime gli elementi classici della cultura Buyi e riorganizza i modelli tradizionali utilizzando metodi moderni. Riesce così a presentare i motivi nazionali con un look contemporaneo e alla moda. Il nuovo concetto di “fashion”, secondo EVE, incorpora la visione del gusto internazionale reinterpretandola attraverso quella tradizionale cinese.

Il ricamo secondo molti è un'arte. Per le artigiane tradizionali, tuttavia, è qualcosa di più: una capacità che scorre nelle loro vene e che viene tramandata da generazione in generazione, imparata e consolidata ricamando abiti da sposa per sé e per le loro figlie. Le ricamatrici si trovano lungo il fiume Yangtze e il fiume Giallo, seguendo le mappe delle migrazioni familiari. Con la seta come la vita e la punta dell'ago come strumento, iniettano colori e sensazioni nel tessuto. Tuttavia, la vita in montagna è dura: molte donne sono costrette a dedicarsi alla vendita di frutta per guadagnarsi di che sfamare la famiglia, abbandonando così l'artigianato tradizionale.

Negli ultimi 15 anni EVE CINA ha costruito il più completo database di ricamatrici cinesi e più di 8.000 donne possono ora ricevere ordini attraverso questo sistema. Allo stesso tempo, più di 4.000 singoli elementi possono essere ordinati ed utilizzati da designer in tutto il mondo. Oggi la situazione economica delle artigiane è notevolmente migliorata e circa il 15% di loro non si trova più in condizioni di povertà. Il 5%, inoltre, ha superato il reddito medio mensile di 5.000 yuan.

Jiang Xue

