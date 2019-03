Via della Seta, Salvini: «Non andrò al pranzo con il presidente cinese Xi Jinping»

«Sarò in Basilicata per le elezioni, ci saranno altri esponenti della Lega». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini spiega in una intervista a Radio24 il perché non sarà al pranzo ufficiale con Xi Jinping. Il presidente cinese Xi Jinping è partito da Pechino per la sua prima missione all'estero del 2019 che lo porterà in Italia, Monaco e Francia.

«Tutti» i cantieri sono irrinunciabili per la Lega dice il leader della Lega commentando l’approvazione del decreto in Consiglio dei ministri e il fatto che non ci sia una lista dei lavori da sbloccare. «L’Italia ha fame di lavoro, di opere pubbliche nuove, di messa in sicurezza. Non è un lavoro velocissimo, perché ci sono opere ferme da quindici anni perché altri se la sono presa comoda, ma più si incentiva l’edilizia e si aiutano le imprese a lavorare velocemente, meglio è. Ieri è stato approvato un fondamentale primo passo, che conto si arricchirà nelle prossime ore, poi ci sarà il passaggio parlamentare, fortunatamente siamo una repubblica parlamentare, che porterà da ogni parte d’Italia i contributi».

A 24Mattino di Maria Latella, Salvini esclude problemi di tenuta in vista per l'esecutivo. Il governo durerà ancora? «Certo, perché, pur a volte su posizioni diverse, stiamo portando agli italiani risultati concreti». Sulla flat tax, non saranno usati «soldi che non ci sono» ma ovunque è stata «applicata ha portato a regime più soldi nelle casse degli stati. «Partiremo gradualmente come con la riforma della Fornero», aggiunge il vicepremier, spiegando di non essere preoccupato per le stime delle agenzie di rating.

«Siamo realisti, la situazione economica è in crisi a livello internazionale. Dobbiamo fare in contrario dei tagli, dobbiamo mettere soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese».

