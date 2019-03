Caso Ramy, cittadinanza-premio concessa solo due volte negli ultimi anni

Cresce il numero di stranieri che diventano cittadini italiani. In base ai dati del Viminale la cittadinanza è stata concessa nel 2018 in 68.120 casi (di cui 24.725 per matrimonio e 43.395 per residenza) contro i 62.581 casi nel 2017 (21.025 per matrimonio e 41.556 per residenza). A questi vanno aggiunti i minori che hanno acquisito la cittadinanza italiana “dall'alto”, per trasmissione dai genitori stranieri (divenuti a loro volta italiani), nonché quelli nati in Italia e residenti continuativamente fino alla maggiore età.

Il caso di Ramy Shehata

Ma se Ramy Shehata otterrà la cittadinanza italiana, il suo sarà un caso eccezionale. Il 13enne ragazzino egiziano è l’eroe di questi giorni. È lui che ha nascosto il cellulare all'autista sequestratore del bus nel milanese ed è riuscito a fare la prima telefonata ai carabinieri. Ora in molti, compreso il vicepremier Di Maio, chiedono che gli sia concessa la cittadinanza italiana per meriti speciali, che si può conferire quando ricorre un eccezionale interesse dello Stato. Ma se guardiamo ai numeri i casi come il suo si contano sulle dita di una mano. Due negli ultimi tre anni.

La cittadinanza per meriti o interessi eccezionali

L’ultimo risale all’aprile 2018 quando il governo italiano, con una mossa a sorpresa firmata dai ministri uscenti Angelino Alfano e Marco Minniti, concesse la cittadinanza al piccolo Alfie Evans: il bambino inglese di nemmeno due anni, colpito da una patologia neurodegenerativa grave, ma mai diagnosticata esattamente, a cui la giustizia e i medici britannici avevano deciso di staccare la spina contro il volere dei due genitori. Una mossa compiuta nel tentativo, vano, di bloccare la procedura e provare a riaprire la partita per il suo trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Altra cittadinanza nel 2016 al siriano Faysal Shashit (classe 1952), che «durante il suo soggiorno studentesco in Italia si è distinto per varie attività di volontariato, quali donazioni di sangue e raccolta di fondi in favore delle popolazioni terremotate del Friuli».

L’opzione è prevista dall’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, secondo il quale «con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato».

I precedenti

Altra cittadinanza per meriti speciali, nel 2014, al professor americano Joseph Halevi Hurwitz Weiler, presidente dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Risale al luglio 2009 il conferimento della cittadinanza italiana per meriti a Louis J. Freeh, cittadino statunitense ed ex direttore dell'Fbi.

Le norme attuali

In base alle norme attuali la cittadinanza italiana si acquista in automatico “iure sanguinis” se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Ma può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica. Non solo. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. E si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio.



