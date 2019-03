Italia-Cina, i contenuti del Memorandum e i trenta accordi per (almeno) sette miliardi di euro

Il Memorandum of Understanding che il capo dell’esecutivo giallo verde Giuseppe Conte e il presidente cinese Xi Jinping sottoscriveranno domani mattina a Villa Madama “battezzerà” l’adesione dell’Italia, prima tra i paesi del G7, alla Bri, acronimo per “Belt and Road Initiative” (o Nuove vie della Seta). È il mastodontico progetto infrastrutturale-commerciale, di connessione tra Cina ed Eurasia, lanciato nel 2013 proprio da Xi. L’iniziativa, che si sviluppa attraverso un tragitto terrestre (sei i corridoi) e uno marittimo, coinvolge circa 65 paesi, il 70% della popolazione mondiale.

Come ha spiegato Conte, la scelta dell’Italia di aderire al progetto cinese nasce da una scelta puramente economica giustificata dalla necessità di riequilibrare la bilancia commerciale con la Cina che vede ad oggi un deficit per l’Italia vicino ai 18 miliardi di dollari. Germania, Francia e Regno Unito hanno rapporti commerciali con la Cina di entità considerevole, ma nessuno dei tre ha firmato il memorandum sulle nuove vie della seta.

Trenta accordi tra aziende italiane e cinesi per almeno sette miliardi di euro

Il Memorandum fornirà la cornice giuridica ai trenta accordi (undici intese fra aziende private e 19 istituzionali, fra cui quelli su start up innovative e-commerce) tra aziende italiane e cinesi per almeno 7 miliardi di euro. Ancora in queste ore su questi accordi vige il massimo riserbo. Il Mou contemnpla numerosi caveat in accordo con i principi dell'Agenda 2030, l'Agenda 2020 di cooperazione Ue-Cina e la Strategia Ue per la connettività euroasiatica. Si rispettano inoltre i principi, condivisi in ambito europeo, di mutuo vantaggio, reciprocità, trasparenza, sostenibilità, tutela della proprietà intellettuale, la creazione di un “level playing field”. Il 5G non rientra nelle intese.

La funzione di supporto di Cdp

Un importante ruolo di “supporto” allo sviluppo delle aziende italiane lo giocherà Cassa Depositi e Prestiti per gli accordi che saranno firmati durante la visita di Xi. Le intese che coinvolgono Cdp prevedono soprattutto la predisposizione di Panda Bond, obbligazioni che puntano a raccogliere capitale da investitori istituzionali cinesi per finanziare le aziende italiane presenti nel Paese. I titoli saranno denominati in renmimbi e il relativo piano di emissione sarebbe in attesa dell'autorizzazione delle autorità cinesi.

Il Memorandum sugli scali marittimi

Il Memorandum apre la strada a diversi, e più specifici, accordi tra i due Paesi, che comprendono anche le intese tra China communications construction company (Cccc), braccio operativo del Governo cinese sulle infrastrutture, e due dei principali porti italiani: Genova e Trieste. Per quanto riguarda il Mou con lo scalo giuliano, si tratta di un accordo diviso in tre parti, che non vuole porre le banchine di Trieste sotto l’egida cinese ma, anzi, prevede un intervento di Cccc sul nodo ferroviario triestino consentendo, per contro, all'Autorità di sistema del Mar Adriatico orientale (anche attraverso la partecipata Interporto di Trieste) di partecipare a progetti logistici di Cccc in Slovacchia e in Cina.

Il mastodontico progetto: oltre 700 miliardi di dollari in oltre 60 Paesi

I numeri danno l’idea dell’importanza e del peso del progetto cinese. Fino ad oggi infatti la Repubblica popolare ha investito oltre 700 miliardi di dollari in oltre 65 paesi. I finanziamenti sono stati assorbiti soprattutto da progetti infrastrutturali (porti e ferrovie).

I timori degli Usa

L’adesione dell’Italia alla Bri ha destato e desta preoccupazioni da parte degli Usa. Per Washington la Bri sarebbe un tentativo di espansione dell’influenza globale cinese (Asia, Africa ed Europa): avrebbe pertanto una forte valenza geopolitica. L’adesione dell’Italia, che ospita diverse basi Nato, aprirebbe ai cinesi la porta del Vecchio continente.

L’attenzione dell’Italia per il progetto parte da lontano

L’attenzione dell’Italia nei confronti della Belt and Road Initiative non è cosa recente. Nel 2015, sotto il governo Renzi, l’Italia è stata tra i 57 paesi fondatori della Asian infrastructure investment bank (Aiib), che finanzia le infrastrutture terrestri e marittime connesse alle nuove Vie della Seta. Due anni dopo, nel maggio 2017, l’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha partecipato a Pechino al primo forum della Bri (unico leader del G7).

