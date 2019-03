Mattarella a Xi Jinping: rafforziamo cooperazione Italia-Cina

«La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata durante la visita così gradita del presidente Xi con intese commerciali». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla stampa dopo il colloquio con il leader cinese Xi Jinping, giunto ieri a Roma per una visita ufficiale di due giorni. La visita di Xi Jinping è «l'occasione per registrare il livello eccellente dei rapporti tra Cina e Italia e per imprimervi sviluppo ulteriore», ha aggiunto Mattarella.

Con il presidente Mattarella c'è stato un «incontro fruttuoso, con un ampio consenso», ha detto Xi Jinping, che ha ringraziato «il presidente per l’accurata e squisita accoglienza: nonostante la distanza geografica, i due popoli nutrono da sempre una profonda amicizia». «La parte cinese vuole uno scambio commerciale a due sensi e un flusso degli investimenti a due sensi», ha aggiunto il presidente cinese, sottolineando che i due paesi «sono partner strategici con mutuo rispetto e fiducia», «fra di noi non c'è nessun conflitto di interesse e sappiamo entrambi come rispettare le preoccupazioni della controparte».

Xi: Italia-Cina importanti forze per tutela pace. Mattarella: auspico confronto costruttivo su diritti

«Guardando il mondo ci ritroviamo avanti un cambiamento epocale, la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per salvaguardare la pace e promuovere lo sviluppo» ha detto ancora Xi Jinping, «la Cina vuole lavorare con l'Italia per rilanciare lo spirito di equità, mutuo rispetto e giustizia». Dal canto suo Mattarella «alla luce del mandato italiano nel consiglio per i diritti umani dell'Onu» auspica che «in occasione della sessione del dialogo Ue-Cina sui diritti umani che si svolgerà a Bruxelles dopo quella che si è svolta a Pechino lo scorso luglio, si possa proseguire in un confronto costruttivo sui temi così rilevanti» .

Di Maio: Italia primo paese G7 a firmare con la Cina

«Posso assicurare che la firma dell'accordo sulla via della Seta è una grandissima opportunità per tutti noi, in cui ho creduto dal mio primo viaggio in Cina: è una cornice nella quale crescere insieme, sono veramente contento che domani si posa procedere alla firma come primo paese del G7». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio introducendo i lavori del business forum Italia-Cina a Palazzo Barberini, uno degli appuntamenti della visita ufficiale del presidente cinese Xi Jinping, giunto ieri sera a Roma . Il leader asiatco è arrivato al Quirinale dove è in programma l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi, insieme, riceveranno i rappresentanti del Business Forum, del Forum culturale e del Forum sulla cooperazione nei Paesi terzi. La macchina di Xi è stata scortata all'interno del palazzo del Quirinale dai corazzieri a cavallo.

Di Maio: come Trump anche noi diciamo Italia First

«Io ho sempre guardato con molta attenzione e anche ammirazione a Trump quando dice America First e anche noi diciamo Italia First nelle relazioni commerciali - ha aggiunto Di Maio - fermo restando che restiamo alleati degli Stati Uniti, restiamo nella Nato e nell'Unione europea: a maggior ragione se i nostri alleati hanno delle preoccupazioni sul 5G è bene irrobustire la golden power.

Di Maio: Ue così preoccupata che Xi sarà anche all’Eliseo

L'Europa «è così preoccupata» dagli accordi che l’Italia firma con la Cina in occasione con della visita del presidente cinese «che adesso incontreranno il presidente Xi Jinping all'Eliseo anche con Junker e Merkel», ha detto Di Maio commentando l’annuncio dell’incontro del leader cinese con il presidente Macron previsto per martedì 26 marzo. «Io credo che questa giornata come quella di domani vedono una politica dell'Italia che abbiamo sempre raccontato ai cittadini», ha aggiunto Di Maio.

La visita di Xi Jinping a Roma

È iniziata la due giorni del leader cinese Xi Jinping a Roma, una visita ufficiale caratterizzata da imponenti misure di sicurezza. Oggi il leader cinese incontrerà il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e in serata al Quirinale sarà Andrea Bocelli a chiudere la cena di Stato. Domani, invece, è previsto l'incontro con il premier Giuseppe Conte e la firma del MoU sulla via della seta. Poi Xi volerà a Palermo e dalla Sicilia in Francia, dove martedì 26 marzo sarà ricevuto all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron insieme con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker. Sul tavolo, i temi del commercio e del clima.

Centinaia i cinesi arrivati da tutta Italia

Tantissimi i cinesi venuti da ogni parte d'Italia per rendere omaggio al presidente Xi Jinping. Vengono da Milano, da Torino e Palermo, da Firenze. Hanno tutti bandierine rosse e macchine fotografiche al collo per immortalare la giornata clou della visita. «Siamo addossati alle transenne a Piazza Venezia - spiega il presidente del Comitato di rappresentanza cinese in Italia, Lucia King - Speravamo di poter vedere il presidente più da vicino ma per ragioni di sicurezza non ci fanno avvicinare più di così».

