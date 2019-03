Bannon-Calenda, scintille sulla Ue e la Bce. E sul “partito di Davos”

Una sfida pubblica a viso aperto, un po’ in italiano un po’ in inglese, tra chi sostiene che Ue e Bce hanno salvato l’Italia e chi invece asserisce che il quantitive easing di Francoforte ha salvato «il partito di Davos». Dibattito pubblico tra Steve Bannon, l’ex consigliere di Donald Trump e principale ideologo dell’imperante sovranismo americano, e l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, sostenitore di un europeismo responsabile.

Folla di grand commis, professori e stampa alla Comin & Partners per un faccia a faccia appetitoso, complice un po’ anche l’ennesima sconfitta elettorale del centro sinistra e soprattutto il nuovo crollo del M5S a favore della Lega di Salvini, con cui Bannon è in forte sintonia. E lo dice , anche se premette di non essere consigliere del capo della Lega: «Alle elezione europee i sondaggi dicono che oltre il 50% dei consensi andrà ai partiti populisti e la Lega si appresta ad essere il primo partito in Europa, e subito dopo quello della Le Pen».

E rincara: «Trump, Bolsonaro e Salvini sono i massimi leader mondiali…». Calenda (che sarà uno dei capolista del Pd, pare) ribatte che gli ultimi sondaggi sulle europee dicono il contrario («i sovranisti prenderanno il 10-15%...»), ma tant’è, il tema è sul tavolo. La Lega non è l’unico partito evocato. Gli altri, compreso M5S, sono ignorati: è il “partito di Davos” il convitato di pietra, la congrega dei ricchi e potenti – che per Bannon è la Spectre che dirige Ue e Bce e altri, e stavolta nessuno evoca il Bildberg - che nell’immaginario affama il popolo, e che ora si ribella.



Calenda: i populisti hanno cavalcato bene i problemi ma non hanno programmi

«Nessuno dei leader sovranisti in Europa con cui ho parlato vuole uscire dall’Ue. Non è come la Gran Bretagna. Vogliono un’Europa delle nazioni», dice Bannon. «Continueranno le discussioni sull’immigrazione, ma non sarà la dissoluzione dell’Ue - ha aggiunto - si comincerà però a vedere deregulation e con il tempo sempre più cambiamenti con poteri che torneranno ai paesi membri». Ma Calenda alza la voce, dissente: «A parte il commercio e l’agricoltura, e il controllo dei bilanci, tutte le competenze sono delle nazioni in Europa, a partire dall’immigrazione» a sottolineare come l’idea di riportare i poteri dentro i confini nazionali sia un’illusione propagandistica: «Avete cavalcato bene problemi veri, che sono stati ignorati, ma non avete un programma per risolverli».

Sulla Cina per Bannon “vanno fatte mille domande”



Poi la Cina, che ha monopolizzato l’attenzione in Italia per la visita di Xi Jinping e la firma degli accordi, contestati dai partiti all’opposizione: «Sono sbagliatissimi – dice Calenda – e Salvini (che non partecipato agli incontri con il presidente cinese, ndr) è un furbacchione. Verso la Cia c’è una politica schizofrenica». La posizione di Bannon è quella degli Usa di Trump, e quindi è netta, e va sull’Italia: «Ho parlato con alcune persone della Lega nel governo sulla Cina esponendo la mia opinione personale. Salvini ha detto che vanno fatte 100 domande, io aggiungo se ne facciano 1000». Calenda ribatte: «Noi non possiamo raddrizzare la globalizzazione giocando solo in difesa, ma dobbiamo imporre alla Cina di aprire di più e bloccarla ogni volta che usa il potere economico per portare avanti obiettivi politici».

