In fiamme le colline nel ponente di Genova, riaperta l’A10 nelle due direzioni

Emergenza fuoco in Liguria, dove la notte scorsa un incendio di grandi dimensioni ha devastato le alture di Cogoleto in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina le famiglie sfollate mentre le scuole sono state chiuse, così come l'autostrada A10 "Dei fiori" tra Arenzano (Genova) e Varazze (Savona) a causa delle fiamme alimentate dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. In mattinata l'autostrada è stata poi riaperta al traffico sia ad Arenzano, in direzione nord/Savona, sia tra Varazze e Arenzano, direzione sud/Genova, dove però il traffico è consentito su un'unica corsia, mentre le altre due restano, al momento, indisponibili.. Il traffico ferroviario in Liguria risulta invece regolare.

Sul posto stanno dalla notte scorsa intervenendo 60 vigili del fuoco, provenienti da Genova, La Spezia, Massa Carrara, Piacenza, e 30 volontari. In azione dalle prime ore del mattino anche l'elicottero della Regione Liguria e due Canadair impegnati a spegnere le fiamme che minacciano Cogoleto. Il fronte del fuoco, dopo il calo del vento, si sta spostando lentamente verso Lerca (Savona). Nella notte 47 persone sono state ospitate nella palestra della scuola Don Milani, dove volontari hanno assistito gli sfollati. Altre persone hanno dormito in macchina o da amici. Gli sfollati ora stanno trovando sistemazione negli alberghi. Le difficoltà maggiori si sono avute per le persone anziane e diversamente abili che sono state raggiunte da pompieri e volontari nelle loro abitazioni e portate in salvo. L'Enel segnala 257 utenze scollegate nella zona colpita dall'incendio, ed è in corso di attivazione una nuova cabina per sopperire al disservizio.

«Stiamo ancora lavorando per domare le fiamme a Cogoleto. La sala operativa della Protezione civile della Regione è rimasta aperta tutta la notte, oltre 60 unità tra Vigili del fuoco e volontari hanno operato sulle alture di Cogoleto e da stamattina anche i Canadair», spiega su Fb il Governatore della Liguria, Giovanni Toti. Commentando l'accaduto Toti ha poi auspicato «pene assai

severe per chi con le sue azioni mette a rischio la nostra natura, le nostre proprietà e soprattutto le vite umane». «Spero che il rogo non sia stato doloso, ma temo che lo sia», ha concluso Toti comunicando che gli sfollati stanno rientrando nelle loro abitazioni. Il vicesindaco di Cogoleto, Marina Costa, parla di «notte durissima»: «Per fortuna adesso stanno intervenendo i mezzi aerei e la situazione è meno grave. Il rogo è partito dalla parte alta ed è arrivato fino al mare. Ci sono più focolai». «Al momento è difficile fare una prima stima - prosegue Costa - perché le fiamme sono ancora attive. Sicuramente ci sono due abitazioni raggiunte dalle fiamme, diversi magazzini e auto distrutte».

