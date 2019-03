Infront lancia terminale per il mercato italiano con le notizie di Radiocor

L’information provider internazionale Infront lancia Infront Professional Terminal con i dati completi del mercato finanziario italiano e le notizie dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor. I contenuti comprendono dati in tempo reale, anagrafica titoli, corporate actions, informazioni regolamentate e aggiornamenti sui mercati forniti da Infront Italia, precedentemente conosciuta come Market Connect e recentemente acquisita. A questi contenuti si aggiunge il notiziario dell'agenzia Radiocor del Gruppo 24 Ore, da oltre 65 anni punto di riferimento dell'informazione economico finanziaria in Italia. Con oltre 20 anni di sviluppo del prodotto guidati dalle esigenze di business dei clienti, Infront Professional Terminal è il terminale più user-friendly e flessibile presente sul mercato finanziario, aiuta le istituzioni buy-side e sell-side a far crescere le loro attività, a ridurre i costi, ad adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e a lavorare in maniera più efficace con una quantità sempre maggiore di informazioni. Oltre 20.000 abbonati in tutto il mondo si affidano ai servizi di Infront che ha uffici in otto paesi in Europa e in Sud Africa. Infront ASA è una public company norvegese, quotata presso la Borsa di Olso.

L'Agenzia Il Sole 24 ORE Radiocor è l'informazione economico-finanziaria in tempo reale del Gruppo 24 ore, da oltre 65 anni il punto di riferimento con il suo Notiziario nella diffusione di notizie in real time in materia economico-finanziaria e politica. La produzione core dell'Agenzia Il Sole 24 ORE Radiocor comprende: Notiziario Radiocor Plus, con una media di oltre 800 notizie al giorno su economia, finanza, politica e normativa; Notiziario RCO World in lingua inglese, con oltre 200 notizie al giorno sui principali eventi dell'economia e della finanza; Notiziari tematici: Energia, Sanità, Food, Real Estate, Enti Locali & PA, Studi legali; Notiziario Video News, con 6 trasmissioni quotidiane sull'andamento della giornata economico-finanziaria e approfondimenti settimanali di esperti del settore.

Completano l'offerta vari prodotti editoriali personalizzati realizzabili su misura, quali notiziari specialistici, prodotti informativi e servizi di comunicazione personalizzati per Banche, Aziende, Media, Pubblica Amministrazione. La sinergia con tutti gli altri media e canali del Gruppo 24 ORE, dal quotidiano alla Radio, all'online, garantiscono all'Agenzia un forte impatto sul mercato dell'informazione e della comunicazione.

© Riproduzione riservata