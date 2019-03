Pizzarotti «lascia» i Verdi e si schiera con +Europa: in arrivo la lista per Strasburgo

Una mossa a sorpresa. Anche se il cambio di cavallo era nell’aria. Italia in Comune, il partito dei sindaci fondato dal primo cittadino di Parma Federico Pizzarotti, non presenterà più una lista con i Verdi alle elezioni di maggio per il Parlamento europeo, come sembrava in un primo momento, ma con i radicali e centristi di +Europa. L’annuncio verrà dato ufficialmente domani mattina in una conferenza stampa alla quale parteciperanno tra gli altri la senatrice di +Europa, Emma Bonino, il segretario Benedetto Della Vedova, il Coordinatore nazionale di Italia in Comune, Alessio Pascucci e il Presidente nazionale di Italia in Comune, Federico Pizzarotti.

La scelta di convergere con +Europa

Trait d’union tra +Europa e i Verdi, Pizzarotti (“corteggiato” anche dal segretario dem Nicola Zingaretti) ha cercato di dare vita a una lista con entrambe le forze politiche. Di fronte a differenze programmatiche non sanabili sembrava orientato in un primo momento a fare fronte comune con i Verdi europei. Nei giorni scorsi aveva parlato «di una rivoluzione verde ed ecologica che parli di sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente». Ma nel fine settimana è maturata la scelta di una lista comune con +Europa. Una mossa che tra l’altro rende più abbordabile quel 4% di voti necessari per raggiungere la soglia di sbarramento prevista alle europee. Certamente Pizzarotti continuerà a rivendicare le tematiche “verdi” ( «Parma sta già facendo tanto - ha dichiarato - per migliorare la sua qualità ambientale»). Ma è anche vero che in una alleanza con +Europa un tema come la Tav (Pizzarotti è favorevole) smetterà di essere divisivo come lo sarebbe stato in una lista con i Verdi (contrari).

Le origini di Italia in Comune

Il movimento politico Italia in Comune è stato fondato da Pizzarotti nel 2018 (è del 2016 l’uscita dal M5s e del 2017 la rielezione a sindaco di Parma con la lista indipendente Effetto Parma). E si è presentato alle elezioni regionali del 2019 in Abruzzo e Sardegna. Nelle elezioni abruzzesi il movimento Abruzzo in Comune, schierato a supporto del candidato di centro-sinistra Giovanni Legnini, ottiene il 3,9% dei consensi ed elegge un consigliere. Nelle elezioni sarde la lista Sardegna in Comune, composta da Italia in Comune Sardegna, Possibile, Futura e Radicales Sardos e schierata a supporto del candidato di centro-sinistra Massimo Zedda, incassa il 2,5% dei consensi ed elegge un consigliere.



