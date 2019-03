Fincantieri costruirà a Monfalcone le due navi più grandi mai realizzate in Italia

Con le loro 175mila tonnellate di stazza lorda, in grado di ospitare circa 4300 passeggeri, saranno le navi più grandi mai realizzate in Italia. A costruirle, per il brand americano Princess Cruises, sarà Fincantieri che ha firmato oggi i contratti definitivi per la realizzazione delle due unità nel cantiere di Monfalcone. Il valore complessivo della maxi-commessa non è stato reso noto, ma le caratteristiche tecniche delle navi, come pure la scelta di alimentarle in modalità dual-fuel (gasolio ma anche Lng, gas naturale liquefatto), suggeriscono una stima, secondo fonti di settore, sopra i due miliardi.

Navi a impatto ambientale ridotto

Le due navi saranno consegnate per la fine del 2023 e per la primavera del 2025 e, come detto, consentiranno di abbattere le emissioni atmosferische e l’uso di gasolio. Saranno poi progettate per includere la piattaforma MedallionClass, basata su OceanMedallion, una tecnologia all’avanguardia che consente di offrire un servizio personalizzato agli ospiti attraverso un intrattenimento di tipo interattivo.

I ceo: si consolida rapporto di fiducia tra i gruppi

«Princess Cruises continua a crescere a livello globale, aggiungendo nuove navi alla flotta che saranno costruite da Fincantieri, nostro partner di fiducia per la costruzione da molto tempo, e che porta decenni di esperienza a queste unità di nuova generazione», ha dichiarato Jan Swartz, President di Princess Cruises. Questo risultato, gli ha fatto eco l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, «è un'ulteriore attestazione di fiducia che riceviamo dal mercato, attraverso la quale guardiamo ambiziosamente al futuro».

