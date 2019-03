Pil, Confindustria taglia stime a zero nel 2019. Lavoro «fermo» e «impatto zero» dal reddito di cittadinanza

Crescita zero quest’anno e un leggero rialzo, appena lo 0,4%, per il Pil italiano nel 2020. Sono le previsioni del Centro studi di Confindustria, tagliate di 0,9 punti rispetto alle ultime sull’anno in corso. Consumi e investimenti fermi, “destano preoccupazione”, ha detto il capo economista Andrea Montanino. Nel primo trimestre il Pil continua ad essere leggermente negativo, prossimo allo zero e piatto resta nel l'orizzonte del primo semestre. Il divario con l'Eurozona torna ad allargarsi, ha sottolineato Montanino. Il rapporto deficit/Pil salirà al 2,6%, mentre il lavoro è «fermo» e non si vede inversione di tendenza. E il reddito di cittadinanza, aggiunge Csc, non avrà effetti sul Pil.

«Lega e 5 Stelle sono corresponsabili di una situazione economica pericolosissima e dannosa per imprese e cittadini italiani» ha scritto su Twitter

il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, commentando i dati del report Confindustria.

Deficit/Pil a 2,6% in 2019 e 2020

Secondo le previsioni di Confindustria il rapporto deficit/Pil salirà al 2,6% quest’anno, sopra il livello del 2018 e il target concordato con l’Europa al 2%, e resterà allo stesso livello il prossimo anno. Anche il debito rispetto al Pil è atteso in salita al 133,4% nel 2019 e al 133,6% nel 2020. «La finanza pubblica è stata ipotecata con la Legge di bilancio del 2019 - spiega Montanino - non ci sono soluzioni indolori: o il governo aumenta l'Iva oltre il 25% con effetti recessivi o si va al 3,5% di deficit e visto che siamo sotto osservazione dei mercati non possiamo permetterci di andare oltre il 3 per cento». «La Manovra 2020 parte da 23 miliardi per le clausole Iva e 9 per la correzione strutturale, sarà inevitabile un aumento delle tasse», ha aggiunto, il capo economista, che giudica invece da evitare una manovra bis quest’anno: «Peggiorerebbe il rallentamento dell'economia, bisogna liberare invece le risorse che già ci sono per la crescita».

Lavoro è fermo e non si vede inversione di tendenza

Sul fronte del lavoro, le previsioni Csc dicono che il tasso di disoccupazione salirà quest'anno dal 10,6% al 10,7% e nel 2020 tornerà al 10,6%. L’occupazione è attesa sostanzialmente ferma. Già nel 2018 la componente a termine ha smesso di crescere, non compensata da quella a tempo indeterminato. Non c'è nessun segnale di inversione di tendenza, ritiene il Centro studi.

Reddito di cittadinanza? Impatto zero sul Pil

Secondo Csc, poi, il Reddito di cittadinanza non avrà effetti sul Pil, perché il contributo stimato sui consumi e' di fatto annullato dal calo di fiducia determinato dal suo finanziamento in deficit. Il Reddito darebbe un contributo a valere sui consumi di 0,8 punti cumulati in tre anni, concentrato sul primo, ma il rialzo dei tassi sovrani e il calo di fiducia determinati dal loro finanziamento in deficit hanno un impatto negativo sulla crescita. Quindi i due effetti si compensano determinando un impatto 'zero'. Stesso ragionamento per quota 100 per cui viene stimato un contributo potenziale di 0,6 punti in tre anni.

