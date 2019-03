Sicilia, via libera a 355 assessori in più nei comuni. Con il sì di M5S

Da una parte si discute se dare un taglio ai vitalizi per gli ex deputati dell’Assemblea regionale, dall’altra si approva una norma che aumenta il numero degli assessori nei 390 Comuni siciliani e con un punto fermo: no alle quote rosa. Sono le facce dell’Assemblea regionale siciliana che ha dato il via libera alla norma che fa aumentare di botto le poltrone nei municipi: gli assessori nelle giunte comunali dell’isola saranno 355 in più rispetto a oggi. Anche se, precisano i deputati, senza costi aggiuntivi per la Regione: precisazione che appare inutile, visto che il costo del gettone per l’assessore dovrà essere sostenuto da Enti locali che si trovano sempre più spesso con bilanci disastrati.

Più assessori nei comuni

La norma sull’aumento degli assessori nei Comuni punterebbe a dare una risposta alle richieste degli Enti locali soprattutto minori e ha incassato persino la benedizione di Giancarlo Cancelleri, leader siciliano del Movimento 5 Stelle che si batte da tempo, per esempio, per l’abolizione (o comunque il ridimensionamento) definitiva dei vitalizi all’Ars: «Si tratta di una norma di buon senso - dice Cancelleri - che allinea la Sicilia al resto del Paese. Fino ad ora i sindaci, soprattutto nei piccoli comuni, hanno dovuto tenere per sé deleghe importanti agendo con molta difficoltà».

Saranno i singoli enti locali a stabilirne il numero, entro il perimetro della legge. A Palermo al momento gli assessori sono 8, il sindaco Leoluca Orlando, in base alla norma appena varata, può portare il numero a 11; a Catania da 8 può salire fino a 10. La norma prevede 4 assessori per i comuni fino a 10mila abitanti; 5 tra 10 e 30mila abitanti; 7 tra 30 e 100mila; 9 tra 100 e 250 mila; 10 tra 250 e 500 mila; 11 sopra i 500mila abitanti. «I comuni dovranno adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge oggi approvata - spiega Stefano Pellegrino, presidente della commissione Affari istituzionali - . Inoltre, è stato anche modificato con l’odierna legge il quorum dei votanti per l’elezione del sindaco dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti: in caso di un solo candidato alla carica di sindaco, ai fini della validità dell'elezione per determinare il quorum dei votanti non sono computati gli elettori iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero».

Bocciata tra le polemiche, invece, la norma che prevedeva la rappresentanza di genere, in misura non inferiore al 40 per cento, nelle giunte dei comuni dell’isola. Con voto segreto, l’aula ha votato un emendamento del M5s che ha soppresso la norma contenuta in un disegno di legge, poi approvato, sugli enti locali. Per l'ennesima volta la maggioranza di centrodestra si è liquefatta, col governo battuto, avendo espresso parere negativo sull'emendamento pentastellato, che è passato con 26 voti a favori e 16 contrari.

