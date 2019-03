Ddl Lega: più facile acquistare armi. Di Maio: non lo voteremo mai

La proposta di legge firmata da 70 deputati della Lega per «rendere più egvole l’iter per acquistare un’arma destinata alla difesa personale» è il nuovo dossier su cui Carroccio e Cinque Stelle assumono posizioni divergenti. «C’è una proposta di legge firmata da 70 deputati in Parlamento che punta a facilitare l'acquisto di armi per la difesa personale. Nessun eletto del MoVimento la voterà. Nessuno! Anche perché più sicurezza non vuol dire certo più armi in strada, al contrario. Andiamo avanti col contratto di governo, rispettando la volontà dei cittadini». Così Luigi Di Maio, capo politico M5S, in un post su Facebook.

Conte: governo non intende incentivare vendita armi

A stoppare la proposta è intervenuto anche il presidente del Consiglio. «Non è un obiettivo del governo quello di incentivare la vendita delle armi», ha sottolineato Conte al suo arrivo ad Assisi. «Se ci fossero delle iniziative legislative e parlamentari su questo - ha aggiunto - saranno iniziative legislative e non governative».

INFODATA / Gli omicidi e le armi da fuoco in Italia. Tutti i numeri

Fonti Lega, pdl armi non è priorità

A stretto giro, dopo gli altolà lanciato da Di Maio e prima di quello espresso da Conte, fonti della Lega hanno chiarito: la proposta di legge per facilitare l'acquisto delle armi per difesa personale «non è una priorità della Lega, è una proposta di iniziativa parlamentare come ce ne sono tante». Le stesse fonti osservano, tra l'altro, come la presentazione della proposta sia anche cronologicamente slegata dall'ok alla legittima difesa, risalendo all'ottobre 2018. «Il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto ieri con il via libera alla legittima difesa», rimarcano lo stesse fonti.

Salvini: non voglio in giro mezza pistola in più

A dare la linea del Carroccio, dopo lo stop pentastellato alla proposta dei deputati leghisti, Matteo Salvini. «Per quello che mi riguarda - ha affermato - la legittima difesa garantisce più diritti e più tutela alle vittime. Non voglio in giro nemmeno mezza pistola in più, quindi invito l’amico Di Maio a occuparsi di ciò che il Parlamento farà, non di quello di non è all’ordine del giorno. Non avrà problemi perché non ci sarà nessuna votazione da fare in

Parlamento. Di Maio si preoccupi di ciò che arriva in Parlamento, non arriverà mai una proposta sulla maggiore diffusione delle armi».

Cosa prevede la proposta leghista

La proposta leghista aumenta da 7,5 a 15 joule il discrimine tra le armi comuni da sparo e quelle per le quali non è necessario il porto d'armi». Allo stato attuale qualsiasi arma per essere a liberea vendita deve avere una potenza inferiore a 7,5 joule. Il joule, come spiega Il Messaggero, è l'unità di misura più usata in materia, e indica l'energia cinetica sviluppata al momento dell'impatto. Sono considerate armi da fuoco tutte quelle che sviluppano un'energia superiore ai 7,5 joule. Ne consegue che l'acquisto di questa tipologia di armamaneti richiede una autorizzazione e la conseguente denuncia di possesso.

Salvini: via rito abbreviato per alcuni reati

Incassato il via libera alla riforma della legittima difesa, la Lega guarda avanti. Se la proposta sulle armi sembra frenare, dopo le indicazioni fatte trapelare fonti del Carroccio, Salvini ha chiarito il prossimo passo: «Sarà legge dello Stato - ha spiegato - anche l’eliminazione del rito abbreviato e dello sconto di pena per alcuni reati particolarmente gravi, e lo sarà entro questa primavera».

© Riproduzione riservata