Salvini: la legge 194 non si tocca. Di Maio: a Verona stile medievale

«Non sono qui per togliere qualcosa a qualcuno, non si tocca niente a nessuno. La 194 non è in discussione», chiarisce il segretario della Lega Matteo Salvini arrivando nel pomeriggio al Congresso mondiale delle famiglie a Verona, organizzato dai movimenti prolife, antiabortisti e antidivorzisti. Poi interviene dal palco e avverte: «Combatterò fino a che campo una pratica disumana, barbara e tribale come la pratica dell’utero in affitto, della donna bancomat, forno a microonde». «Non è normale - aggiunge - che si parli di mamme e papà con i carabinieri fuori».

Fico: evento alla Camera su famiglie, anche arcobaleno

La kermesse veronese ha creato ulteriori distanze nella maggioranza gialloverde. Il presidente della Camera, il pentastellato Roberto Fico, figura di riferimento della componente ortodossa del Movimento,annuncia «un’iniziativa alla Camera sull’evoluzione della famiglia, sulle famiglie arcobaleno e per ascoltare le esigenze di tutti».

La contromanifestazione pentastellata a Roma

Nonn solo. Mentre a Verona va in scena il Congresso mondiale delle famiglie, negli stessi minuti Roma ospita a Cinecittà la manifestazione “Oggi protagonisti”, organizzata dall’Agenzia nazionale per i giovani alla quale partecipano 600 giovani di tutta Italia. In prima linea il leader politico dei Cinque Stelle. «A Verona - sottolinea il vicepremier pentastellato - ci sono dei fanatici. Qui si guarda al futuro. A Verona c’è uno stile medievale. Qui si sta guardando al futuro. Nel Contratto di governo non c’è niente di quello di cui si sta discutendo a Verona».

Il Papa su Verona: bene sostanza, metodo sbagliato

Anche il Papa commenta l’iniziativa veronese, che chiuderà i battenti domani pomeriggio. E lo fa durante il volo da Roma a Rabat, in Marocco. «Ho letto la risposta del segretario di Stato sul convegno di Verona e mi è sembrata equilibrata», afferma. «La sostanza è corretta, il metodo è sbagliato», aveva commentato il cardinale Pietro Parolin nei giorni scorsi a margine di un evento.

Il corteo di Non una di meno

In contemporanea al Congresso delle famiglie di Verona, si sviluppa nella città veneta una contromanifestazione organizzata da “Non una di meno” e dai centri contro la violenza sulle donne. Una protesta che vede in prima linea anche le associazioni che difendono i diritti della comunità LGTBQ. L’obiettivo è lanciare messaggi alternativi a quelli delle sigle antiabortiste, pro life e ultra cattoliche. In piazza anche Maria Gandolfini, 36 anni, figlia del leader del Family Day, che ha organizzato il Congresso a Verona: «Un evento da Medioevo, maschilista e retrogrado»,dice del convegno promosso dal padre. Le ultime stime della Questura, a corteo in corso, parlano di almeno 25mila partecipanti, un dato che però potrebbe essere rivisto. “Non una di meno” sul suo profilo Twitter scrive: «Siamo 100mila!».

Salvini a Spadafora: si occupi di velocizzare le adozioni

Rispondendo al sottosegretario Vincenzo Spadafora (M5S), il quale in una intervista al “Fatto quotidiano” esclude in futuro nuove alleanze dei Cinque Stelle con la Lega, Salvini replica: «Si occupi di rendere più veloci le adozioni, ci sono più di 30mila famiglie che attendono di adottare un bambino». A stretto giro interviene Di Maio. «Salvini legga bene le deleghe - afferma il leader politico dei Cinque Stelle -: Spadafora non c’entra. Quella sulle adozioni è in capo al ministro Fontana ed al presidente del Consiglio». Il sottosegretario M5S intanto annuncia che «il 17 maggio, patrocinerò la giornata internazionale dei diritti Lgbt contro omofobia e transfobia. Altro che Verona».

Per Papa sostanza giusta?Io uomo di sostanza

Il ministro dell’Interno commenta anche le dichiarazioni del Papa sul Congresso delle famiglie di Verona(«sostanza è corretta ma il metodo è sbagliato»). «Io sono un uomo di sostanza, e se il Santo Padre condivide la sostanza...».

Alle femministe: problema non è il Congresso ma Islam

E commenta anche le proteste contro la kermesse veronese. «Secondo me - afferma Salvini - c’è un business organizzato dei manifestanti perchè sono sempre gli stessi. Le femministe parlano di diritti delle donne e fanno finta di non vedere quale è il primo reale pericolo per le donne che non è il Congresso ma è l’estremismo islamico per cui la donna vale meno che zero, ed è perpetrato da chi vuole venire qui in Italia».

