Diventa italiano e crea l’app che aiuta gli stranieri ad avere la cittadinanza

«Volevo creare uno strumento semplice da usare e alla portata di tutti, utile per chi vuole integrarsi e deve fare i conti con una burocrazia lenta e farraginosa». Così Ermir Lushnjari, 35enne nato in Albania e arrivato vent’anni fa in Italia su un barcone, diventato cittadino italiano nel 2011 e praticante avvocato a Verbania dopo la laurea conseguita nel nostro paese, racconta com’è nata l’idea di creare un’app gratuita che aiuta gli stranieri a ottenere la cittadinanza italiana. E che oggi, a un anno dalla nascita, conta quasi 6mila utenti da 70 paesi del mondo.

«Nel mio percorso per ottenere la cittadinanza mi sono scontrato con il funzionamento non sempre immediata della burocrazia italiana - racconta Ermir - e mi sono reso conto che in rete ci sono ancora tanti stranieri che sui forum chiedono informazioni su permesso di soggiorno e cittadinanza senza ottenere una risposta qualificata. «Per questo, un anno fa, ho pensato di creare uno strumento specifico per aiutare questi utenti», spiega. Oggi l’app

Come funziona

“Caj Mali” - così si chiama l’app, nome albanese del thè di montagna «che nasce spontaneo ed è quindi accessibile a tutti, proprio come l’applicazione», spiega Ermin - offre innanzitutto le informazioni su come e quando richiedere la cittadinanza, attraverso una raccolta di tutta la normativa sul tema. E permette poi agli utenti di monitorare l’avanzamento della propria pratica senza andare sul sito del ministero dell’Interno ma direttamente dall’app, semplicemente inserendo le proprie credenziali. Se la pratica va per le lunghe o se c’è necessità di richiedere chiarimenti o di visure, non c’è bisogno di andare da un legale o dal Caf: l’app crea automaticamente lettere raccomandate per inviare solleciti - o, per esempio, per chiedere visure al casellario penale - individuando anche l’indirizzo dell’ufficio competente in base al codice di avviamento postale di residenza dell’utente. Per chi ha bisogno di aiuto, poi, c’è una sezione di assistenza on line.

«Un aiuto per chi vuole integrarsi»

Ermir è arrivato in Italia dall’Albania a 15 anni, nel 1999, da irregolare, per raggiungere la sua famiglia che era già nel nostro Paese. «Ho iniziato a lavorare e a studiare, ho finito il liceo, poi ho fatto l’università, e dopo dieci anni dalla domanda ho ottenuto la cittadinanza italiana» racconta. «E vedo che molti stranieri che vivono da anni in Italia - aggiunge - fanno molta fatica ad avere un documento, anche se si riconoscono nella società italiana e ne condividono i valori», perchè in Italia c’è «una burocrazia complicata, che sicuramente impedisce ai delinquenti di avere la cittadinanza, ma non aiuta chi vuole integrarsi». Con l’app, invece «si può rendere l’iter più facile, anche solo evitando le code negli uffici pubblici», conclude Ermir. Che punta a sviluppare la sua idea e, perchè no, a trovare uno sponsor disposto a investire su un potenziale business.



