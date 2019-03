Tria: in arrivo Sbloccacantieri e Dl crescita, spero prima del Def

«In questi giorni si approveranno i decreti sblocca cantieri e poi le misure necessarie per contrastare la stagnazione, questo rallentamento. Spero anche prima del Documento di economia e finanza». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria intervenuto al Festival dell’Economia Civile a Firenze. Sull’eventualità di una manovra correttiva, Tria risponde: «Nessuno ce la chiede». E aggiunge: «A parte alcuni casi, che sono veramente pochi, di malagestione delle banche italiane, il sistema bancario italiano è uno dei più sani d'Europa e forse del mondo», e l’attacco a questo sistema «mina l’interesse nazionale». Il ministro ha sottolineato poi che «la parte più produttiva dell’Italia è ferma», ma che nel paese «c’è voglia di fare, non di piangere».

GUARDA IL VIDEO: Csc: crescita zero, occupazione ferma e consumi lenti in Italia

Banche, alcune europee hanno titoli velenosi

Sottolineando lo stato di salute del sistema bancario italiano, Tria ha aggiunto che «dopo la crisi del 2008 questo era chiaro non avevamo titoli velenosi, derivati pericolosi, tossici, come le avevano e in alcuni casi hanno ancora molte banche europee, in primo luogo tedesche». Secondo il ministro «la crisi bancaria italiana viene dalla seconda recessione e lì che è venuto fuori il problema» perché «le regole internazionali si sono molto irrigidite, ponendo oneri al sistema bancario, e quello italiano era molto indebolito». Oggi, però, «il sistema bancario italiano si è consolidato e gli npl si sono ridotti di molto, dimezzati», ha proseguito il ministro sottolinenando come «il sistema bancario italiano non ha qualcosa da nascondere, sono altri i sistemi bancari che hanno problemi da nascondere».

Parte più produttiva dell’Italia è ferma

In questo momento c'è «un rallentamento della crescita in Europa», ha spiegato Tria, perché «si è fermato il motore, la Germania», e conseguentemente «si è fermata anche la parte più produttiva dell’Italia, quella del manifatturiero che esporta». Il ministro ha ricordato che il problema è che l'Italia «da dieci anni cresce un punto percentuale in meno del resto d'Europa, significa che la nostra economia è allo 'zero' mentre la Germania riesce a rimanere allo 0,7-0,8 per cento», ha aggiunto.

Nel Paese c’è voglia di fare, non di piangere

In Italia «c’è una spinta che vuole fare e togliere 'lacci e lacciuoli', come si diceva negli anni 70-80», ha detto Tria, sottolineando però che il punto di partenza di ogni provvedimento e decisione sarà «tenere sotto controllo la corruzione e le patologie che si possono presentare».

Il ministro ha sottolineato che «bisogna avere equilibrio» perché si è detto convinto che «in Italia non ci sia più corruzione rispetto ad altri Paesi: magari c'è più contrasto e quindi i fenomeni emergono di più». «In Italia, ho sempre detto, si è legiferato soltanto per la patologia della situazione e non per la fisiologia. Poi - ha concluso - si combattono le patologie ma nessuno vuole lo stato di polizia, una dittatura».

© Riproduzione riservata