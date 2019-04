Quando hi-tech e aerodinamica creano appeal

Sportiva, elettrica, aerodinamica. È questo l’identikit essenziale dell’automobile per l’immediato futuro colto tra gli stand del salone di Ginevra concluso da pochi giorni, ricco di proposte immaginifiche eppure non così lontane dal mondo reale. Anche se in alcuni casi si tratta di un universo riservato davvero a pochi, come quello cui si rivolge la Battista, hypercar elettrica disegnata dal centro stile della Pininfarina per il neonato brand Automobili Pininfarina (sono due aziende distinte, nonostante l’omonimia): un saggio di design italiano di grande purezza formale in cui volumi e superfici sono inscindibili dalle prestazioni sbalorditive della vettura, 1.900 cvdi potenza dichiarata, da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi.

Elettrico e “hyper” è anche il concept Kangaroo proposto da GFG Style, la design house di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Inatteso nelle proporzioni, nasce dall’incontro tra una sportiva biposto a motore centrale e un suv, per un crossover capace di cambiare assetto su terreni diversi nonché di modificare le caratteristiche aerodinamiche grazie ad appendici mobili. Più classica nelle tematiche, evolutiva nei contenuti, è invece un’altra concept car, la DaVinci di Italdesign, una granturismo in stile italiano a propulsione elettrica (come indica l’assenza di mascherina frontale) eventualmente pronta però a riconvertirsi al motore termico tradizionale senza bisogno di alterarne la silhouette elegante.

Gli interni della Italdesign DaVinci, dedicata al genio italiano, in occasione dei 500 annidalla sua morte

Le vetture nate elettriche condividono vari accorgimenti formali, oltre a un’architettura del veicolo che vede un cofano anteriore corto e un passo lungo a tutto vantaggio dello spazio interno. Il Cx torna ad essere un valore fondamentale ed ecco che si osservano ruote di ampio diametro con razze carenate a forma di elica, brancardi scavati, parabrezza più inclinati, maniglie porta a scomparsa. E ad un occhio esperto non sfugge che alcuni spigoli in rilievo sulla lamiera non sono frutto di semplici scelte estetiche ma espedienti per tagliare o convogliare i flussi aerodinamici.

Ne offrono un esempio le concept car del gruppo Volkswagen sviluppate sulla piattaforma Meb, dedicata appunto ai veicoli elettrici in produzione dal 2020 a cominciare dalla I.D. del marchio Vw. La Seat el-Born anticipa al 98%la vettura di serie e gioca su un’accattivante grafica a triangoli la sua immagine distinta dalla “sorella” ID. Molto vicina alla produzione è anche la Vision iV, anteprima del futuro elettrico di Skoda dalla linea suv-coupé, un altro ottimo lavoro del nuovo corso stilistico intrapreso dalla marca ceca a partire dalla due volumi Scala. Con la volutamente giocosa e-Buggy Concept, svelata sempre a Ginevra, Volkswagen vuole invece mostrare la versatilità della piattaforma modulare elettrica anche per versioni decisamente di nicchia.

L’intento è comunque per tutti lo stesso: rassicurare il pubblico e continuare a disegnare auto dalle forme attraenti, per esorcizzare l’ansia da ricarica e la paura di perdere empatica con prodotti, specie quando scompare un elemento noto come la calandra su frontale. Un buon design però non teme sfide e Kia con Imagine reinterpreta il suo “tiger nose” in una delle più belle concept svelate a Ginevra, mostrando quale potrà essere il futuro delle berline grazie all’architettura consentita dalla propulsione elettrica. Motori ibridi e crossover-suv rimangono per ora più facilmente assimilabili e l’Alfa Romeo Tonale e la Cupra Formentor offrono due riuscite visioni nel segmento dei Cuv, con lunotto inclinato e silhouette sportiva, un trend sempre più diffuso nelle gamme prodotto di tutti i costruttori. La Tonale è ricca di citazioni storiche eppure evolutiva, soprattutto nel design frontale, benché ancora allo stadio di showcar, mentre il primo modello del neonato brand Cupra, a tratti aggressivo ma equilibrato nei volumi, è più vicino alla serie.

Di tutt’altro tenore sono i progetti Centoventi di Fiat e Ami One di Citroën, il primo pensato per un veicolo compatto personalizzabile anche dopo l’acquisto, il secondo come mezzo per la mobilità condivisa. Intenti diversi, ma simili nell’approccio intelligente in ogni minimo dettaglio. Proprio per questo, innovativi e avvincenti.

