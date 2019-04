Cento anni di velocità secondo la Bentley

«Un’auto veloce, un’ottima vettura, la migliore della sua classe». Questa la filosofia di Walter Owen Bentley che nel 1919 a Cricklewood (nei dintorni di Londra) diede avvio alla storia dell’omonimo marchio automobilistico. Dal primissimo prototipo realizzato in un vicolo della capitale inglese fino alle vetture incredibilmente potenti e raffinate che sfrecciano oggi sulle strade del mondo, il Dna è sempre lo stesso.

Per festeggiare le cento candeline, il marchio di lusso inglese ha presentato al Salone di Ginevra 2019 la Continental Gt Number 9 Edition by Mulliner. Un’auto che s’ispira all’illustre passato sportivo del marchio nelle corse automobilistiche, in particolare un omaggio a Sir Henry Ralph Stanley Tim Birkin, uno dei Bentley Boys degli anni ’20 e ’30. Proprio per ricordare gli anni del marchio, verranno prodotti solo 100 esemplari di questa edizione speciale basata sulla Continental GT e saranno realizzati a mano dalla Mulliner a Crewe, Inghilterra.

La Number 9 Edition by Mulliner si contraddistingue per lo stemma Number 9 e per il design della griglia anteriore. Due i colori della carrozzeria disponibili: il verde Viridian e il nero Beluga, entrambi con cerchi a dieci razze da 21 pollici disponibili nelle stesse tonalità, oltre alla Specifica Blackline e al kit per carrozzeria in fibra di carbonio. La carrozzeria sfoggerà stemmi su cofano, bagagliaio e coprimozzi con una speciale finitura metallica attorno alla “B” del logo in tonalità Centenary Gold. Sugli stemmi di cofano e bagagliaio saranno presenti anche gli anni 1919 e 2019.

Il lusso artigianale è enfatizzato anche negli interni con pomelli placcati in oro 18K ispirati a quelli della Blower Number 9 e dal battitacco con la scritta “1 of 100”. Oltre al lusso, uno sguardo anche alle prestazioni. Sotto al cofano è alloggiato un motore W12 Tsi che assicura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, una velocità massima di 333 km/h e un’autonomia di percorrenza di 805 km.

