I soldi del ministero della Salute «bruciati» al video lottery: il sistema del funzionario arrestato

«I soldi chiamano soldi», assicura nelle intercettazioni il funzionario del ministero della Salute Vincenzo Zumbo. Il nucleo valutario della Guardia di finanza lo ha arrestato con l’accusa di peculato e autoriciclaggio: in poco più di un anno si è appropriato di 1,5 milioni di euro di soldi pubblici, letteralmente bruciati al video lottery e alle scommesse. Un sistematico trasferimento di fondi pubblici, che sarebbero finiti sui suoi conti correnti, grazie al ruolo ricoperto di funzionario addetto all’ufficio Bilancio e controllo gestione del ministero della Salute.

Il «sistema»

Il dipendente infedele aveva ideato un piano ingegnoso pur nella propria semplicità: una volta ricevute le fatture dalle società che avevano reso servizi al Ministero, provvedeva a falsificarle, inserendo nei mandati di pagamento il proprio Iban bancario al posto di quello del reale beneficiario. Così avrebbe fatto con la società Cisalpina Tour spa, che si era aggiudicato l’appalto per la fornitura di viaggi e trasferimenti per il personale del ministero. Risultano ben 165 mandati di pagamenti solo in apparenza fatti in favore di Cisalpina. In realtà, invece, finivano sui suoi conti correnti o dei suoi figli e amici.

Scommesse con Bingo Rouge et Noir e Admiral Club

Stando alle indagini della Procura di Roma, Zumbo aveva anche caricato su una carta prepagata 312mila euro, 223mila dei quali usati per pagare scommesse con Bingo Rouge et Noir e Admiral Club. In una intercettazioni racconta che «i soldi chiamano soldi, anche nel gioco del lotto che è un gioco del popolo, in realtà però il popolo gioca un euro, due euro al massimo, puoi vincere, ma non vinci quella cifra che ti fa cambiare capito...». In un caso è stata trovata una causale di pagamento per «trasferimento soldi per crociera», ma il denaro è stato usato per il pagamento nelle sale gioco Admiral Club e per prelievi in contanti.

Sequestri per 200mila euro

Oltre all’arresto è stato eseguito un sequestro dei conti correnti, beni mobili e

immobili nonché valori dell’indagato per un importo complessivo di circa 200mila euro. In tale circostanza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati anche perquisiti i luoghi nella disponibilità dell’indagato, incluso il suo ufficio ministeriale.

