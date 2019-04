Più sostenibilità con gli interni vegan

Presentando l’inedita Polestar 2, il ceo del marchio svedese del gruppo Volvo Thomas Ingenlath ha parlato di “interni vegani”, ovvero privi di materiali di origine animale. Un segno dei tempi, o forse più semplicemente l’applicazione della vecchia regola secondo cui è la richiesta a fare il mercato? In realtà la vettura è disponibile in opzione anche con sellerie in vera pelle, ma il concetto alla base di quella dichiarazione è che per innovare è necessario uscire da schemi consolidati e dati per immutabili, anche nell’ambito delle vetture premium o di lusso.

Motivo per cui all’esterno della Polestar 2 non si incontra un solo elemento cromato, un cambio di mentalità cui gli stessi designer ammettono di aver fatto fatica ad abituarsi all’inizio.

“Animal free” da tempi non sospetti è Alcantara, eccellenza made in Italy proposta in applicazioni sempre più hi-tech, come sulla plancia della concept DaVinci di dove la retroilluminazione trasforma la superficie morbida del materiale in un touch screen vellutato. Le informazioni sono visualizzate in trasparenza, con un effetto che i designer definiscono tatuaggio sensoriale. A bordo della Nissan Imq, concept suv che esplora il futuro elettrico della prossima Qashqai, l’Alcatara è invece impreziosita da una lavorazione tridimensionale bicolore il cui disegno geometrico è ispirato al Kumico, artigianato giapponese del legno. L’effetto è quello di un ricamo ottenuto per sovrapposizione di materiali e lavorazioni al laser, un’interpretazione contemporanea e inedita che decora plancia, sedili e pannelli interni della vettura.

In un mondo sempre più digitale il bisogno elementi naturali si fa paradossalmente più forte. Parola d’ordine della ricerca tecnologica è ovviamente la sostenibilità, con uso di materiali riciclati oppure ottenuti da processi che impiegano fibre e tinture vegetali, o legnami da foreste rigorosamente certificate. A bordo della concept-laboratorio MicroSnap della svizzera Rinspeed, presentata quest’anno dapprima al salone Ces di Las Vegas e quindi a Ginevra, i tessuti di rivestimento dei sedili sono stati realizzati con le fibre di Lenzing, che le produce appositamente per il settore automotive a partire da materiali legnosi rinnovabili.

Morbidi al tatto ma resistenti, sono compostabili a fine ciclo del prodotto. Sempre a bordo della MicroSnap, il Texkin del fornitore Kolon Glotech mostra come sia possibile ottenere tessuti dalla trama del tutto simile ai pellami al tatto e alla vista.

Non meno auto-laboratorio è la Fiat Concept Centoventi, che impiega nell’iperfunzionale abitacolo un materiale plastico brevettato di nuova formulazione, tre volte più leggero, antimicrobico, lavabile e colorabile. Schienali e poggiatesta sono invece rivestiti con tessuti in maglia “3D knit”, tecnologia mediata dai materiali impiegati in ambito sportivo. La superficie multiforata della plancia cui agganciare portaoggetti a proprio piacimento è però l’elemento decorativo e funzionale più caratterizzante. Sarebbe fantastico vederla in produzione.

