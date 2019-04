Acea: in piano industriale 2018-2022 investimenti per 4 mld, «i più alti di sempre»

Investimenti per quattro miliardi di euro nel periodo 2018-2022 con 900 mln di euro aggiuntivi rispetto al Piano precedente. Acea, multiservizi di Roma Capitale attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori acqua, energia e ambiente, aggiorna il piano industriale e presenta gli investimenti «più alti di sempre». Previsto un dividendo minimo di 0,75 euro per azione nel 2019 e dividendi nel periodo 2018-2022 per 800 mln, in crescita di 100 mln di rispetto al piano precedente. All'area industriale dell'Idrico andranno investimenti per 250 mln di euro, grazie al consolidamento di Gori (uno dei gestori del servizio idrico integrato in Campania) e all'avvio del progetto di raddoppio dell'acquedotto del Peschiera che alimenta la rete idrica di Roma.

Duecento mln di euro saranno destinati a investimenti per lo sviluppo e M&A nel settore fotovoltaico; altri 250 mln di euro serviranno per l'innovazione dei processi industriali e il rafforzamento della resilienza della rete elettrica, e 100 mln andranno in M&A focalizzato su impianti di recupero e trattamento dei rifiuti. Il piano investimenti, inoltre, punta ad una crescita e creazione di valore sostenibile per il gruppo determinando un incremento di 400 mln di euro degli investimenti per la sostenibilità, fino a raggiungere 1,7 mld di euro nel periodo 2018-2022. Circa l'80% del totale degli investimenti sarà destinato ad attività regolate. La Rab (Regulatory Asset Base), al 2022, arriverà 4,8 miliardi di euro, in crescita del 28% rispetto al 2018.

PER SAPERNE DI PIU': Open Fiber firma l'accordo con Acea, la fibra a Roma in 5 anni





© Riproduzione riservata