Castrazione chimica, dietrofront della Lega. Soluzione adottata da 13 Paesi europei

Un dietrofront ma con l’impegno di affidare la questione a una proposta di legge ad hoc. Così come era accaduto con la proposta di legge per rendere più agevole l’acquisto di un’arma destinata alla difesa personale, che è stata sconfessata dopo pochi minuti da Matteo Salvini dopo che i Cinque Stelle avevano chiarito che non l’avrebbero votato, oggi è stata la volta della castrazione chimica. La Lega, una volta chiara la posizione contraria di M5S, ha deciso di ritirare l’emendamento al disegno di legge contro la violenza sulle donne, all’esame dell’Aula della Camera. Emendamento che avrebbe introdotto proprio questa misura.

«Siamo consapevoli - ha spiegato la ministra della Pa, Giulia Bongiorno - che questo emendamento, in questa fase, non è condiviso dal M5S. Abbiamo una priorità, in questo momento, che è quella di fare andare avanti in maniera compatta il Governo e questo provvedimento» contro la violenza sulle donne. La spaccatura che nelle ore che hanno preceduto l’approdo in Aula del Ddl sembrava dietro l’angolo alla fine è rientrata.

Bongiorno: nuovo ddl per castrazione chimica

Ma il tema non è uscito dai radar del Carroccio, come emerge dalle parole di Bongiorno. «La Lega ritiene che una norma sulla cosiddetta “castrazione chimica” per i colpevoli di violenza sessuale sia “utile”, per questo farà parte di un nuovo Ddl che presenteremo». Si tratterà, ha aggiunto, di un «trattamento farmacologico, volontario, reversibile, come già previsto in altri Paesi».

Salvini: soluzione in molti paesi occidentali

Sulla misura della castrazione chimica il dibattito si è già acceso, ed è probabile che si accenda ancora di più nelle prossime ore. Il leader leghista Matteo Salvini ha sottolineato che questa soluzione «è sperimentata volontariamente in tanti Paesi occidentali, quindi ci sono persone che chiedono di essere messe in condizione di non avere più gli istinti per commettere violenze bestiali». Il ministro dell’Interno e vicepremier mette in evidenza l’aspetto della “volontarietà”: sono le persone che hanno comesso viuolenza sessuale a chiederla.

Dove vige (o è in sperimentazione) la castrazione chimica

La castrazione chimica è prevista nell’ordinamento giuridico di alcuni Stati degli Usa e in diversi Paesi europei. Nel secondo caso, la soluzione è adottata in 13 paesi (Germania, Francia, Regno Unito, Belgio, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Estonia, Lituania, Polonia, Ungheria e Islanda). Fuori dall’Europa, la castrazione è prevista in otto Stati Usa (California, Florida, Georgia, Louisiana, Montana, Oregon, Texas e Wisconsin). In Texas la castrazione è fisica, non chimica. La castrazione è prevista anche in Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Israele.

Limiti in base all’età in Germania, Svezia e Finlandia

In generale, in Europa, l’adesione del condannato è volontaria e informata sui rischi per la salute. Alcuni paesi prevedono dei paletti. Limitazioni in base all’età del condannato sono ad esempio previste in Svezia, Finlandia e Germania: le età minime vanno dai venti ai 25 anni. Russia e Polonia prevedono che la castrazione chimica sia obbligatoria per i colpevoli di stupro su minorenni.

© Riproduzione riservata