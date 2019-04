Juncker: «Preoccupato per l’Italia, faccia di più per la crescita». Conte: rallentamento economico previsto

«Il Governo aveva previsto il rallentamento del debito pubblico, per questo ha elaborato una manovra che vuole perseguire una politica espansiva ma responsabile approvando misure di cui il paese necessitava da troppi anni per ristabilire equità sociale». Lo stato dell'economia italiana ma anche emigrazione e Tav tra i temi del vertice a due, nelle sale di Palazzo Chigi, tra il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker e il premier Giuseppe Conte, tornato ad annunciare il varo in settimana del decreto legge con misure per la crescita.

«L'impalcatura del Def non cambia rispetto a quanto concordato lo scorso dicembre con la Commissione europea», ha spiegato Conte in conferenza stampa congiunta con Juncker al termine dell'incontro parlando del rallentamento dell'economia mondiale. Quello, ha chiarito, «che l'intera Eurozona affronta, dovuta alla guerra dei dazi e questo ha significato una significativa battuta di arresto. Per reagire al rallentamento gli Stati membri che hanno maggiore spazio fiscale dovrebbero usarlo». «Il rallentamento congiunturale - ha fatto rilevare poi Conte - è chiaramente riconosciuto dalle regole europee come un fattore transitorio che ci permette di mantenere stabile il disavanzo strutturale, la misura realmente rilevante di sostenibilità delle finanze pubbliche, rispetto al Patto di crescita e stabilità».

«Le autorità italiane facciano sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita in Italia», ha invece chiesto Juncker nel suo intervento. «Ci siamo detti d'accordo - ha aggiunto - sul quadro generale del bilancio italiano, abbiamo pensato che la crescita sarebbe stata dell'ordine dell'1%, sappiamo che oggi questo dato deve essere rivisto verso il basso, e quindi considerato il debito pubblico italiano, tutte le politiche che vanno sul concetto del rilancio sono comunque limitate, ma siamo aperti, vediamo come procedere al riguardo». «Tra Italia e Commissione Ue è grande amore, con tutti i ministri italiani», ha poi concluso Juncker.

In materia di immigrazione - altro tema al centro del colloquio, durato oltre un'ora - serve «una solidarietà più articolata tra l'Europa e l'Italia, che porta un grande fardello», ha riconosciuto il presidente della Commissione Ue, tornato a ricordare il finanziamento di un miliardo di euro dato all'Italia per la gestione dell'emergenza immigrati, segno tangibile che il nostro Paese non è stato lasciato solo dagli altri partner Ue. Sul punto, Conte ha replicato rilanciando la posizione critica dell'Italia sulle politiche Ue di accoglienza : «Non è ammissibile continuare a operare senza considerare che chi sbarca in Italia, in Spagna o in Grecia sbarca in Europa. Se non cambia la condivisione della responsabilità, il coordinamento delle guardie costiere non serve. Anzi rischia di diventare un cosiddetto "fattore di attrazione". Serve un meccanismo di redistribuzione, i miliardi vanno spesi per una politica seria».

In difesa del progetto per il collegamento ferroviario veloce tra Torino e Lione Juncker ha ribadito invece che non si tratta di un « progetto ideologico», ma « tecnico»: con Conte «abbiamo concordato che i ministri di Italia e Francia parlino tra loro e poi con la Commissaria Ue per vedere quale soluzione si può trovare. Lascio alla cura di francesi e italiani trovare un accordo».

L'incontro tra il premier e il presidente della Commissione Ue avviene all'indomani della bocciatura Ocse per lo stallo dell'economia italiana, con «una contrazione del Pil nel 2019 dello 0,2%» anche a causa di riforme ritenute sbagliate come "Quota 100" e Reddito di cittadinanza. In mattinata Conte incontrerà anche il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, che ieri ha presentato a Roma il Rapporto 2019 sul nostro Paese.

