La Formula E fa tappa a Roma. Sabato 13 aprile al via il Geox Rome E-Prix

La tappa capitolina del campionato Abb Fia Formula E, in programma sul circuito cittadino dell’Eur sabato 13 aprile, ha il suo naming sponsor. Si tratta di Geox, già title sponsor del team americano di auto da corsa Geox Dragon, tra i protagonisti del campionato delle monoposto elettriche.

Giunto alla sua quinta stagione, il campionato di Formula E è l’espressione delle moderne tecnologie al servizio della sostenibilità, del rispetto per l'ambiente e dell'esigenza di benessere del pubblico contemporaneo.

Il Geox Rome E-Prix, che coinvolgerà una platea di più di 35 milioni di telespettatori in tutto il mondo, sarà quindi l'occasione giusta non solo per evidenziare l'identità italiana di Geox, ma anche per sottolineare l'importanza dell'innovazione tecnologica nelle strategie del marchio, nonché per ribadire la sua attenzione nei confronti di temi al centro del dibattito internazionale, come il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.



Inaugurata all'inizio della stagione, il 15 dicembre scorso, la partnership fra il team Dragon e Geox offre alle tecnologie brevettate del brand – progettate per garantire a calzature e abbigliamento traspirabilità, prestazioni ottimali e comfort – un banco di prova e al contempo una preziosa occasione di sperimentazione, in virtù delle condizioni estreme in cui si svolgono le corse automobilistiche di Formula E. Geox fornisce a piloti e a componenti del team Geox Dragon calzature e indumenti traspiranti, che li accompagnano durante gli spostamenti, gli allenamenti e le gare nei climi più disparati sui circuiti di tutto il mondo.



I negozi Geox di Roma parteciperanno all'appuntamento con la Formula E attraverso speciali vetrine che, dal 6 al 14 aprile, saranno dedicate a Sostenibilità, Innovazione e Tecnologia. Nello stesso periodo, la Geox Dragon showcar sarà esposta davanti al negozio Geox al centro commerciale Porta di Roma; mentre dal 12 al 14 aprile al negozio di via del Corso sarà possibile provare l'emozione della Formula E grazie a uno speciale simulatore. Sono inoltre disponibili in vendita la giacca in softshell e le sneaker Aerantis della capsule customizzata con il marchio Geox Dragon. (f.s.)

